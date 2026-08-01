Тарифы на воду в Украине пересчитали: в каких городах и какова новая цена

В Украине с 1 августа повысили тарифы на воду в ряде городов. В некоторых случаях речь идет о двукратном повышении стоимости воды.

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Об этом говорится в публикации "Слово и Дело". Так, причиной корректировки цен коммунальщики называют существенное подорожание электроэнергии, топлива, реагентов для очистки воды и необходимость повышения зарплат работникам.

Львов

С 1 августа общая стоимость кубометра воды и канализации выросла более чем вдвое — с 25,88 грн до 56,38 грн.

Водоснабжение: 36,04 грн/куб. м

Водоотведение: 20,34 грн/куб. м

Как отметил городской голова Андрей Садовый, тариф не пересматривался более четырех лет, и нынешний уровень является минимально необходимым лишь для поддержания базовой работы "Львовводоканала" без масштабной модернизации сетей.

Полтава

Обновленные тарифы вступили в силу и для потребителей "Полтававодоканала".

Водоснабжение: 39,00 грн/куб. м

Водоотведение: 30,76 грн/куб. м

В целом с учетом НДС итоговая стоимость составляет 83,71 грн за кубометр. На предприятии подчеркивают, что без этого шага под угрозой оказались бы работа аварийных служб и стабильная подача воды.

Где вопрос цен пока находится в подвешенном состоянии:

Киев

Сейчас киевляне платят 30,38 грн за кубометр. "Киевводоканал" предлагал поднять тарифы почти до 89 грн, однако КГГА отклонила эту инициативу. Сейчас в столице обсуждают компромиссный вариант — 63,79 грн за кубометр (цена, которую НКРЭКП предварительно согласовала еще в прошлом году).

Одесса

Местная военная администрация выступила против инициативы "Инфоксводоканала" установить тариф на уровне свыше 100 грн за кубометр. Власти Одессы настаивают, что предельный порог повышения не должен превышать отметку в 65 грн за кубометр.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ближайшее время в Украине повысят тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своём сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на её передачу и распределение выросли втрое.

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