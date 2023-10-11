Тарифы на коммуналку и отключения: к чему готовиться и сколько придется платить

В Украине через считанные дни начнется отопительный сезон. И хотя на большинство коммунальных услуг тарифы не пересчитали, украинцам придется платить больше как минимум за электроэнергию. Главная же проблема: опасность новых массовых обстрелов энергосистемы, что приведет к необходимости вводить графики отключений. О том, каким будет отопительный сезон и что ждет украинцев, читайте в материале OBOZREVATEL.

Ситуация в энергетике остается крайне сложной, но на этот раз энергетики готовы к обстрелам

Восстановить все объекты энергосистемы не удалось, однако, в отличие от прошлый зимы, на сей раз к обстрелам готовы и энергетики, и силы ПВО. Министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона заявил, что к началу отопительного сезона все будет готово: и генерация, и доставка тока.

Если в прошлом году спрогнозировать, что Россия открыто пойдет на совершение военных преступлений и будет разрушать гражданскую инфраструктуру, было сложно. Сейчас же Галущенко уверен: агрессор будет наносить удары по энергетическим объектам.

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"Понимаем, что подобные удары будут... Украинские энергетики подготовлены и будут принимать решение для максимально быстрого устранения последствий ударов", – отметил министр. Россияне не просто пытаются уничтожить объекты энергетической инфраструктуры, но и прицельно стреляют по ремонтным бригадам, которые приезжают на места аварий.

Фактически Россия откровенно занимается терроризмом и даже не скрывает этого факта. В этой ситуации ожидать от агрессора, что попыток оставить украинцев без тепла, света и воды зимой не будет, не стоит. Ремонтная компания продолжается и, вероятно, продолжится и после начала отопительного сезона. Во время часов вопросов правительства в Верховной Раде министерство сообщило о масштабах возобновления энергосистемы.

К началу отопительного сезона рассчитывали, что удастся подключить 1,7 ГВт мощностей. Пока удалось добавить 1,5 ГВт. Действующие энергоблоки модернизировали, отремонтировали гидроагрегаты. Однако ключевая роль за атомными станциями. Запорожская АЭС, которая находится в Энергодаре под контролем оккупантов, своей генерацией покрывала 20% потребления. Однако и без ЗАЭС атомная генерация обеспечивает 50% от общего количества электроэнергии.

К Кабмине открыли специальный штаб, который должен реагировать на случаи обстрелов энергосистемы. Штаб разработал план действий при реализации разных сценариев. В каждом регионе местная власть вместе с энергетическими компаниями разработала график отключений. График будут применять только в том случае, если "Укрэнерго" сообщит о такой необходимости. Все больницы обеспечили генераторами (чтобы в случаи отключения сохранить энергоснабжение в операционных, обеспечить работу медицинского оборудования)

Долги, деньги и кассовые разрывы

Украинцы после подорожания тарифов на электроэнергию платят за электроэнергию с опозданием. А зимой, когда объемы потребления растут, это может привести к кассовым разрывам, рассказал на заседании профильного парламентского комитета Олег Дацко, представитель поставщика тока из Ивано-Франковска.

Возможным решением могло бы стать привлечение дешевых кредитов по льготной программе (чтобы у предприятий были деньги рассчитаться со своими контрагентами), однако реализовать это крайне сложно. Свои предложения подготовили и в Ассоциации городов Украины.

Александр Слобожан, исполнительный директор организации, считает, что для стабильного проведения отопительного сезона нужно как можно быстрее из бюджета компенсировать регулируемые тарифы на коммунальные услуги (такая компенсация предусмотрена законом). Кроме того, необходимо:

"Увеличить процент поступлений от потребителей в качестве платы за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, которые остаются у предприятий теплоснабжения после расщепления Казначейством Украины с 35 до 40%, обеспечить возврат средств предприятий теплоснабжения после их расщепления Казначейством на текущие счета предприятий теплоснабжения в банковских учреждениях", – отметили в Ассоциации.

И хотя энергосистема полностью не восстановлена, без значительных обстрелов со стороны РФ вероятность масштабных и продолжительных отключений тока невысокая. "До ноября у нас еще есть время, чтобы подготовиться, в том числе для прохождения сложных сценариев, которые могут быть обусловлены обстрелами российских войск", – заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во время стрима Business Breakfast.

Как изменятся расходы на коммуналку в отопительный сезон

Тарифы на коммунальные услуги в течение отопительного сезона повышать не будут. Однако, по сравнению с прошлой зимой платить все равно придется больше. В июне в Украине повысили тарифы на электроэнергию. Значительно больше придется платить тем, кто пользуется электрическими бойлерами, котлами, теплыми полами.

В среднем семья из четырех человек в месяц может тратить около 190 кВт*час тока. Со старым тарифом, который действовал до июня, за такой объем нужно было платить 273,6 грн в месяц. По новым тарифам за такой же объем тока нужно заплатить уже 501,6 грн.

Повышение тарифов возможно уже после мая 2024-го, то есть после окончания отопительного сезона. В частности, речь идет о возможном росте це на газ, электроэнергию и воду. Это будет зависеть, в том числе, и от того, закончится ли война к этому моменту и какой будет ситуация с благосостоянием украинцев.