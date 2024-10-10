Тариф на электроэнергию в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кВт*ч

В Украине с 1 ноября тариф на электроэнергию будет составлять 4,32 грн за кВт*ч. При том для тех, кто использует электроэнергию для отопления (имеют утвержденный проект электрического отопления), за 2 тыс. кВт*ч в месяц можно будет платить по тарифу 2,64 грн за 1 кВт*ч.

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Об этом говорится в постановлении КМУ №632. Общий тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн. Однако если у вас электрическое отопление (с утвержденным проектом, а не просто электрический обогреватель).

Большинство украинцев будут платить 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года. Этот тариф, действующий с 1 июня, покрывает исключительно себестоимость производства электроэнергии двумя государственными энергокомпаниями (Энергоатомом и Укргидроэнерго), а также передачу электроэнергии, ее распределение в регионах и поставки потребителя.

Сколько будет стоить газ

В Украине до конца апреля будущего года стоимость газа для населения не изменится. Однако количество компаний, снабжающих топливо бытовым потребителям, в сентябре сократилось. Так что с 1 октября будут действовать меньше предложений.

Об этом сообщает издание ГазПравда. Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона , то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

В зависимости от категории потребителей стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населения же газ и дальше будет стоить 7 грн 96 коп за куб.

Между тем в сентябре рынок газа для бытовых потребителей оставили сразу три компании: Полтавагаз Сбыт, ЭруЛюдям и АсканияЭнерджи.

Таким образом, на 30 сентября на рынке осталось 9 поставщиков. Стоимость кубометра газа для населения в октябре в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,96 до 9,99 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставку электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам сверх установленного тарифа.

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