Тариф на электроэнергию повысят с 1 июня: сколько может стоить кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию должен быть повышен с 1 июня. Действующая цена в размере 2,64 грн за кВт*ч будет действовать до конца мая. А уже со следующего месяца, вероятно, стоимость вырастет до 3,5 или даже 4 грн за кВт*ч.

Так, ряд народных депутатов и СМИ сообщают о том, что цена на электроэнергию может достичь почти 4 грн. В то же время, собеседники OBOZ.UA в правительстве говорят о том, что окончательный вариант еще не принят. "Вариант в 3,5 грн все еще рассматривается, конечно, нужно идти к рыночной цене и это будет точно происходить. Но будет происходить постепенно", – говорит собеседник в правительстве.

Также рассматривают возможность вернуть дифференцированный тариф. Он предполагает, что будут больше платить те, кто использует больше тока. Однако при этом, чтобы получить средства для восстановления энергосистемы, цены необходимо повысить всем.

Минэнерго обратилось к украинцам: что должен сделать каждый

Чтобы уменьшить продолжительность отключений, Минэнерго обращается к потребителям с просьбой об экономном и ответственном потреблении электроэнергии. Это важно для балансировки энергосистемы и стабилизации энергоснабжения.

Важно уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00). Если каждый украинец сократит потребление тока хотя бы на 30%, это позволит избежать (или значительно сократить) период отключений.

отказаться от использования мощных электроприборов (кухонных приборов, стиральных машинок, обогревателей, кондиционеров и т.п.) в пиковый период потребления;

включать свет только в тех помещениях, где вы находитесь (лампы заменить энергосберегающими);

по возможности максимально сократить все потребление электроэнергии в указанный период.

Также традиционно энергетики советуют покупать только энергоэффективную технику (класс энергоэффективности "А" и выше), заменить все лампы энергоэффективными, установить датчики движения. Главное, что следует помнить каждому: выбор стоит между тем, чтобы потреблять экономно или привыкать к постоянным отключениям.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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