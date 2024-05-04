Тариф на электроэнергию можно самостоятельно снизить в два раза: вот что нужно сделать

В Украине с 1 мая стоимость электроэнергии не изменится и будет на уровне 2,64 грн за кВт*ч. При этом у украинцев остается возможность при подключении двухзонного счетчика платить за ток вдвое меньше. Такое устройство учета окупится через 10 месяцев.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Стоимость электроэнергии была пересмотрена летом 2023-го. И хотя себестоимость генерации, ремонтные работы требуют постоянного пересмотра тарифов, вероятно, по меньшей мере, до лета цена не изменится.

Для этого необходимо установить двухзонный счетчик, а также подать заявку к поставщику электроэнергии. Правда, из-за большой нагрузки некоторые клиенты, которые подают заявки о подключении ночного тарифа, получают ответ с сообщением, что их очередь придет только в ноябре этого года. Однако такая очередь наблюдается далеко не во всех городах.

Подключение ночного тарифа бесплатно. Но при этом украинцу придется приобрести двухзонный счетчик. Она стоит от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. грн. Такая покупка скоро окупится. Например, если вы тратите 250 кВт*ч в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 165 грн в месяц. Уже через 10 месяцев покупка счетчика окупится.

Как экономить электроэнергию

Чтобы снизить энергопотребление и снизить нагрузку на сеть, в час пик нужно отключать электроприборы. А именно:

обогреватель;

бойлер;

теплый пол;

традиционные лампы накаливания (альтернатива – заменить светодиодными);

стиральная машина;

кондиционер;

электроплита.

Также не следует одновременно включать несколько приборов, резко увеличивающих нагрузку на сети. Это электрочайник, микроволновка, кофеварка, утюг, фен для волос и т.д.

Дополнительные способы экономии

Рекомендуется извлекать каждое зарядное устройство из розетки после использования, а также сократить использование электроэнергии устройствами в спящем режиме. Гаджеты следует отключать от зарядного устройства сразу после того, как батарея зарядится. Это позволит не только сэкономить энергию, но и продлить срок службы аккумулятора.

Эксперты также советуют переносить стирку (и мытье посуды в посудомоечных машинах) на ночь. Кроме того, больше энергии стиралка тратит на нагрев воды. Поэтому сэкономить поможет ее запуск на меньшей мощности, например, для стирки на 30 или 40 градусах, а не на 60-90.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

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