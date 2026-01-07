Свет отключают по всей Украине: какие графики действуют в Киеве и по областям 7 января
Во вторник, 6 января, по всей Украине введены почасовые графики отключения электроэнергии. Конкретное расписание и объем ограничений зависят от области – они могут заметно различаться.
О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 7 января: главное
- Жителям города Славутич вернули электроэнергию, люди были без света с 5 января.
- Объемы и продолжительность почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.
- Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками
Киев
Почасовые графики применяются по всей столице круглосуточно. Самые длительные отключения достигают 7 часов подряд, но такие "раунды" обесточиваний будут не у всех групп.
Киевская область
В Бориспольском районе продолжаются экстренные отключения, графики не действуют. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Почасовое расписание такое:
Сумская область
Прогнозируемый график отключений – мягче, чем накануне. Максимальное суммарное время без света – 10 часов в сутки.
Хмельницкая область
7 января в Хмельницкой области действуют:
- график почасовых отключений для населения;
- график ограничения потребления электрической мощности для бизнеса и промышленности.
"Не все отключения, которые происходят в электросетях, связанны с графиком почасовых отключений. Причинами отсутствия электроэнергии могут быть плановые работы на электросетях или аварийные повреждения", – предупредили в облэнерго.
Львовская область
Отключения запланированы у всех групп потребителей. Максимальное время без света за одно отключение – 4 часа подряд.
Также потребителей проинформировали об изменении очередей с 7 января. "Вследствие обновления графиков по некоторым адресам может измениться очередь отключений", – заявили в облэнерго. Узнать свою очередь можно:
- на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света";
- в мобильном приложении "КомКом";
- в чат-ботах в Viber и Telegram.
Запорожская область
За сутки энергетики устранили новые повреждения в электросетях, вызванные боевыми действиями, и вернули свет 111 семьям. Также восстановлено питание 227 домов в населенных пунктах Запорожского района, которые обесточивались из-за технологических нарушений.
Действует такой график:
- 1.1 – 05:30-08:00 (2,5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);
- 1.2 – 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);
- 2.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч);
- 2.2 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-20:30 (4 ч);
- 3.1 – 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-23:30 (2,5 ч);
- 3.2 – 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);
- 4.1 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч);
- 4.2 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч);
- 5.1 – 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);
- 5.2 – 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч);
- 6.1 – 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч);
- 6.2 – 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч).
Где смотреть график отключений света в других областях
Как сообщал OBOZ.UA, украинцам следует быть готовыми к усилению мер ограничения потребления электроэнергии. Это возможно даже без дальнейших российских обстрелов – достаточно будет ухудшения погодных условий.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!