Свет отключают по всей Украине: какие графики действуют в Киеве и по областям 7 января

Во вторник, 6 января, по всей Украине введены почасовые графики отключения электроэнергии. Конкретное расписание и объем ограничений зависят от области – они могут заметно различаться.

О ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 7 января: главное

Жителям города Славутич вернули электроэнергию, люди были без света с 5 января.

вернули электроэнергию, люди были без света с 5 января. Объемы и продолжительность почасовых отключений света различаются по областям . В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.

. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей. Графики могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками

Киев

Почасовые графики применяются по всей столице круглосуточно. Самые длительные отключения достигают 7 часов подряд, но такие "раунды" обесточиваний будут не у всех групп.

Киевская область

В Бориспольском районе продолжаются экстренные отключения, графики не действуют. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Почасовое расписание такое:

Сумская область

Прогнозируемый график отключений – мягче, чем накануне. Максимальное суммарное время без света – 10 часов в сутки.

Хмельницкая область

7 января в Хмельницкой области действуют:

график почасовых отключений для населения;

график ограничения потребления электрической мощности для бизнеса и промышленности.

"Не все отключения, которые происходят в электросетях, связанны с графиком почасовых отключений. Причинами отсутствия электроэнергии могут быть плановые работы на электросетях или аварийные повреждения", – предупредили в облэнерго.

Львовская область

Отключения запланированы у всех групп потребителей. Максимальное время без света за одно отключение – 4 часа подряд.

Также потребителей проинформировали об изменении очередей с 7 января. "Вследствие обновления графиков по некоторым адресам может измениться очередь отключений", – заявили в облэнерго. Узнать свою очередь можно:

на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света";

в мобильном приложении "КомКом";

в чат-ботах в Viber и Telegram.

Запорожская область

За сутки энергетики устранили новые повреждения в электросетях, вызванные боевыми действиями, и вернули свет 111 семьям. Также восстановлено питание 227 домов в населенных пунктах Запорожского района, которые обесточивались из-за технологических нарушений.

Действует такой график:

1.1 – 05:30-08:00 (2,5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);

– 05:30-08:00 (2,5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч); 1.2 – 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);

– 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч); 2.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч); 2.2 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-20:30 (4 ч);

– 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-20:30 (4 ч); 3.1 – 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-23:30 (2,5 ч);

– 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-23:30 (2,5 ч); 3.2 – 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);

– 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч); 4.1 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч);

– 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч); 4.2 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч);

– 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч); 5.1 – 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);

– 12:00-17:00 (5 ч), 21:00-24:00 (3 ч); 5.2 – 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч);

– 03:00-08:00 (5 ч), 12:00-17:00 (5 ч); 6.1 – 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч);

– 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч); 6.2 – 07:30-12:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч).

Где смотреть график отключений света в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам следует быть готовыми к усилению мер ограничения потребления электроэнергии. Это возможно даже без дальнейших российских обстрелов – достаточно будет ухудшения погодных условий.

