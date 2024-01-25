Суд отказался взимать плату за доставку газа: законна ли эта платежка

В Украине судья Луцкого горрайонного суда Виталий Ковтуненко отказал Волынеблгазу во взыскании задолженности за распределение. И хотя в суде фактически не признали правомерность взыскания платы, платеж законен согласно решению НКРЭКУ.

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Как пишет издание Газправда, свое решение суд обосновал, в частности, и тем, что постановления национального регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – не прошли государственную регистрацию в Министерстве юстиции Украины. А это, мол, подвергает сомнению их силу. Поэтому, цитируем: "при таких обстоятельствах, тариф, указанный в них, не может быть расценен как обязательный для потребителя, если он с ним не согласился".

Многие эту информацию уже трактовали как признание платы за распределение незаконной и окончательную ее отмену. Впрочем, это не так. Во-первых, дело еще будет рассматривать апелляционный суд. Во-вторых, НКРЭКУ опровергло утверждение о якобы незаконности своих постановлений.

В ответе на запрос ГазПравды национальный регулятор подчеркнул, что решения НКРЭКУ не подлежат государственной регистрации Министерством юстиции Украины – согласно Закону о НКРЭКУ. В Комиссии напоминают, что положениями Конституции определено, что нормативно правовые акты центральных органов исполнительной власти подлежат регистрации именно в порядке, устанавливаемом законом.

Кроме того, на сегодняшний день Конституционный Суд Украины не определял неконституционными нормы Закона о НКРЭКУ, регулирующие вопросы государственной регистрации решений НКРЭКУ. А именно Конституционный Суд осуществляет официальное толкование Конституции Украины, решает вопрос о соответствии Конституции законов Украины и в предусмотренных настоящей Конституцией случаях других актов.

Поэтому, как отмечает национальная комиссия, "все решения НКРЭКУ, которыми установлены действующие тарифы на распределение природного газа, сегодня действуют. Пока не существует судебных решений, которые вступили в законную силу и отменили фактически установленные НКРЭКУ тарифы".

Итак, по мнению НКРЭКУ, считать ситуацию на Волыни судебным прецедентом, фактически отменившим плату за распределение природного газа, рано. Как уже упоминалось, решение Луцкого горрайонного суда Волынской области об отказе АО "Волыньгаз" в удовлетворении судебного иска о взыскании задолженности за услуги по распределению природного газа обжаловано в апелляционном порядке.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине также в ноябре не изменится стоимость газа. Для большинства украинцев цена составит 7,96 грн за кубометр.

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