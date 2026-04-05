Будут ли выключать свет в понедельник, 6 апреля: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергетике

В первый день новой недели – в понедельник, 6 апреля, – украинцы все сутки будут с электроэнергией. Плановых отключений по графикам не прогнозируется.

Об этом накануне, 5 апреля, сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в своем Telegram-канале. Отметим, что точечные обесточивания в отдельных регионах из-за аварийных ситуаций исключать нельзя. Кроме этого, графики могут вернуться, если государство-агрессор РФ осуществит новые обстрелы нашей инфраструктуры.

В "Укрэнерго" призвали украинцев быть экономными и пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00, чтобы не перегружать систему.

Что предшествовало

Меры ограничения потребления не применялись также 5 и 4 апреля.

В пятницу, 3-го числа, "Укрэнерго" прибегало к отключениям света. Планировалось, что это будет происходить лишь в период с 07:00 до 11:00 (для бытовых потребителей) и с 06:00 до 22:00 (для промышленных потребителей). Ситуацию изменила массированная российская атака, поэтому графики для жителей продолжились до 17:00. Также в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях объявлялись аварийные отключения.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о серьезных проблемах в энергетической сфере Украины. По его словам, страна сталкивается с большим дефицитом электроэнергии. Из-за этого следующий отопительный сезон 2026–2027 годов будет сложным.

– 2 апреля Владимир Зеленский провел селекторное совещание с правительством и руководителями областей по ситуации в энергетике. Президент сообщил, что страна уже начала подготовку к следующей зиме и восстановление объектов, поврежденных российскими ударами.

