Сохраняется ли субсидия при выезде за границу: в ПФУ дали важное разъяснение

Украинцы, которые находятся за границей, могут сохранить субсидию, но только если их отсутствие не превышает 60 дней без уважительной причины или подтверждено документально. Если же о длительном пребывании за границей не сообщить или не предоставить объяснений, выплаты могут прекратить или вообще отменить.

Видео дня

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Ключевым критерием для получения субсидии является фактическое проживание в жилье, на которое она оформляется. Именно этот фактор определяет, продолжат ли выплачивать помощь.

Украинцы, которые выехали за границу, не теряют автоматически право на субсидию. Однако важно, чтобы их отсутствие было обоснованным или временным. К уважительным причинам, которые позволяют сохранить выплаты, относятся:

лечение или уход за больными родственниками (при наличии документов);

служебные командировки;

обучение за границей;

прохождение службы, в частности в ВСУ;

пребывание на временно оккупированных территориях.

В таких случаях даже длительное отсутствие не является основанием для автоматического отказа в субсидии. Ключевым ограничением является срок пребывания за границей. Если человек находится вне Украины более 60 дней подряд без уважительной причины, органы соцзащиты могут отказать в назначении или продлении субсидии.

Правило действует для всех членов домохозяйства, которые учитываются при расчете помощи. Во многих случаях в квартире или доме зарегистрировано несколько человек. И даже если кто-то фактически не проживает, его доходы могут учитываться при расчете субсидии.

Чтобы избежать этого, необходимо сообщить о выезде за границу и предоставить документы, подтверждающие отсутствие. После этого такое лицо не будет учитываться при расчете субсидии, а социальные нормы жилья будут пересматриваться.

Получатель субсидии обязан уведомить соответствующие органы об изменении обстоятельств, в частности о пребывании за границей – в течение 30 дней. Если этого не сделать, выплаты могут:

временно остановить;

полностью отменить;

требовать возврата излишне выплаченных средств.

Именно поэтому открытость и своевременное информирование критически важны для сохранения помощи. Сегодня большинство услуг доступны онлайн. Подать заявление, обновить данные или сообщить об изменениях можно через электронные сервисы без необходимости возвращаться в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, платежи за газ, совершенные в феврале и марте 2026 года по старым реквизитам "Нафтогаза" будут зачислены украинцам, повторно платить их не нужно. Однако, в дальнейшем клиентам необходимо использовать только новые реквизиты и оплачивать счета до 25 числа каждого месяца, чтобы избежать долгов и пени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!