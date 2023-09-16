Сколько придется заплатить за коммуналку зимой: озвучены суммы в платежках

Украинцы в грядущий отопительный сезон заплатят больше как минимум за электроэнергию. Меньше всего повезло тем, у кого установлены электрические теплые полы, электрические котлы и это является единственным источником тепла.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В небольших населенных пунктах уже повысили тарифы на воду (либо сделают это в ближайшее время).

Семья из четырех человек с газовой плитой и горячим водоснабжением в месяц тратит (согласно нормативам потребления):

13,2 кубометра газа;

8 кубометров холодной воды;

6,4 кубометра горячей воды;

190 кВт*ч электроэнергии;

1,4 Гкал тепла (усредненное потребление).

В Киеве в прошлом году за такой объем коммунальных услуг такая семья должна была платить 626,5 грн за горячую воду, 2 316 грн за отопление, 273,6 грн за электроэнергию, 105 грн за газ, 401 грн за холодную воду. Всего 3 721 грн. Правда, здесь стоит отметить, что в Украине нормативы потребления завышены, то есть на самом деле столько тратят те семьи, которые не экономят коммунальные услуги и не придерживаются советов по энергоэффективности. За год для киевлян цены на коммунальные услуги практически не изменились (за исключением электроэнергии). А сумма в платежках для такой семьи за год может вырасти на 228 грн.

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На что не изменились тарифы:

на воду в крупных городах;

на газ;на отопление.

На что изменились тарифы:

на электроэнергию;

на воду в небольших населенных пунктах.

Меньше повезло семьям в небольших населенных пунктах. Кабинет министров запретил Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повышать тарифы на воду в крупных городах. При этом в небольших населенных пунктах, где решение принимает местная власть без участия НКРЭКУ, водоснабжение будет дорожать. Выросла стоимость электроэнергии, материалов, ремонтных работ, повысили зарплаты. Как результат, обойтись без подорожания практически невозможно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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