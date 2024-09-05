Сколько часов не будет света зимой: озвучена продолжительность отключений

В Украине, согласно прогнозам экспертов, продолжительность отключений электроэнергии зимой составит 12 часов (оптимистический сценарий). В худшем из вариантов без электроэнергии придется проводить до 20 часов в сутки.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО. Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в зависимости от развития событий прогнозирует несколько сценариев ситуации в энергетике в осенне-зимний период. По оптимистическому прогнозу, если на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов, планируется восстановление около 3 ГВт (3000 мегаватт) из 6 ГВт поврежденной мощности. При таком развитии событий возможны отключения электроэнергии продолжительностью до 12 часов в сутки.

Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить около 2000 мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6–7 и при этом зима будет холодной. Тогда система окажется в кризисной ситуации. По наихудшему сценарию, если РФ продолжит атаковать украинскую энергетику, то этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления.

По прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до -10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время – примерно 10 часов – будут без света.

Таким образом, полностью исключить возможность длительных отключений бытовых и промышленных потребителей невозможно, ведь трудно предсказать последствия возможных новых российских ударов или точно спрогнозировать погодные условия. действие определенное количество нового поколения, вероятные регулярные отключения света этой зимой будут максимально краткосрочными", – сообщают в Центре противодействия дезинформации.

Объединенная энергетическая система Украины (ОЭС-У) состоит из 76-ти гидроэлектростанций и гидроаккумулирующих станции, 26-ти тепловых электростанций и теплоцентралей, 4-х АЭС, 12-ти солнечных и 8-ми ветряных электростанций, объединенных магистральных линий электропередач протяженностью 22,5 тыс. км и 135 трансформаторных подстанций для них. Особенностью украинской ОЭС является необходимость соблюдать постоянный баланс между производством и потреблением электроэнергии. Сейчас Украина генерирует до 11,5 ГВт-час, а потребляет более 13 ГВт (прошлой зимой на пике спроса – около 18 ГВт).

Поэтому разрыв между тем, что может производить система, и спросом в пиковые часы сохраняется на уровне 2,4 ГВт-ч. Частично этот дефицит покрывается импортом электроэнергии, но это не всегда спасает, так как максимально таким путем можно получить только 1,7 ГВт. Сейчас продолжаются переговоры, чтобы увеличить импортные мощности до 2,2 ГВт, но и этого не хватит, чтобы компенсировать уничтоженные или поврежденные российскими ударами ТЭС и ГЭС, которые были маневровой генерацией в украинской энергосистеме.

В то же время не работает Днепрогэс, существенно повреждена Киевская ГЭС, фактически выведена из строя ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, разрушена единственная мощная ТЭЦ-5 в Харькове. Кардинально изменить ситуацию могли бы шесть блоков Запорожской АЭС, но с марта 2022 года ее оккупировали россияне.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" сообщали: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!