Ситуация в энергосистеме существенно изменилась: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

Украинцы начали потреблять больше электроэнергии. По состоянию на утро 9 июня уровень потребления был на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день, то есть в пятницу (6 июня). Из-за ситуации в энергетике украинцев призывают использовать мощные электроприборы с 10:00 до 18:00.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики объяснили более активное потребление электроэнергии в этот день двумя причинами:

традиционным ростом энергопотребления в начале недели;

облачной погодой в нескольких регионах, из-за чего эффективность работы бытовых солнечных электростанций снизилась, то есть пользователи меньше отдавали остатков в энергосистему.

Накануне суточный максимум потребления был зафиксирован вечером, он также был на 3,5% выше, чем максимум предыдущего воскресенья (1 июня). Энергетики это объясняют жаркой погодой и активным использованием кондиционеров среди населения.

"Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Сегодня активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - отметили в "Укрэнерго".

Украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому следует следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго):

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украину может обойти дефицит электроэнергии летом, но для этого нужно выполнение двух условий: отсутствие обстрелов со стороны РФ и умеренное лето. При этом даже если агрессор не будет атаковать энергетическую инфраструктуру, жара может оставить украинцев без света.

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