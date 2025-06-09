Ситуация в энергосистеме существенно изменилась: в "Укрэнерго" обратились к украинцам
Украинцы начали потреблять больше электроэнергии. По состоянию на утро 9 июня уровень потребления был на 2,5% выше, чем в предыдущий рабочий день, то есть в пятницу (6 июня). Из-за ситуации в энергетике украинцев призывают использовать мощные электроприборы с 10:00 до 18:00.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Энергетики объяснили более активное потребление электроэнергии в этот день двумя причинами:
- традиционным ростом энергопотребления в начале недели;
- облачной погодой в нескольких регионах, из-за чего эффективность работы бытовых солнечных электростанций снизилась, то есть пользователи меньше отдавали остатков в энергосистему.
Накануне суточный максимум потребления был зафиксирован вечером, он также был на 3,5% выше, чем максимум предыдущего воскресенья (1 июня). Энергетики это объясняют жаркой погодой и активным использованием кондиционеров среди населения.
"Напоминаем, что сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дронных атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются. Сегодня активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - отметили в "Укрэнерго".
Украинцев предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому следует следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях своих операторов системы распределения (облэнерго):
Как уже сообщал OBOZ.UA, Украину может обойти дефицит электроэнергии летом, но для этого нужно выполнение двух условий: отсутствие обстрелов со стороны РФ и умеренное лето. При этом даже если агрессор не будет атаковать энергетическую инфраструктуру, жара может оставить украинцев без света.
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