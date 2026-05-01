Перерасчет начался сегодня: как украинцам изменят помощь на коммуналку с 1 мая

В мае Пенсионный фонд Украины(ПФУ) проведет автоматический перерасчет жилищных субсидий на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября. Если имущественное положение и состав домохозяйства не изменился – визит в Пенсионный фонд не нужен.

Однако OBOZ.UA напоминает, что некоторым украинцам придется обратиться в ПФУ с обновленной декларацией. Это касается:

тех, кто не получал субсидию в отопительном сезоне или ее размер был нулевым;

арендует жилое помещение и платят жилищно-коммунальные услуги;

если в квартире проживает меньшее количество лиц чем зарегистрировано;

если подается заявление на субсидию на сжиженный газ, печное топливо;

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Подать обновленные документы в ПФУ лучше успеть с 1 мая до конца июня. Тогда субсидию начислят с самого начала сезона. Если затянуть, то выплаты пойдут только с того месяца, когда будут поданы бумаги.

Подать документы в Пенсионный фонд можно:

по почте или лично в любой из сервисных центров ПФУ;

через вебпортал ПФУ – выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу" или через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через портал Дія – введя в поиске "Заявление на субсидию";

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета

Ранее OBOZ.UA писал, что некоторые украинцы могут получить надбавку к пенсии за особые заслуги перед государством. На доплату могут рассчитывать родители, которые воспитали до шести лет 5 или более детей.

