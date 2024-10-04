Российские обстрелы привели к отключениям света в 6 областях: где хуже всего и будут ли вводить графики

В Украине 4 октября не планируют вводить график почасовых отключений электроэнергии. В то же время свет в домах украинцев исчезает из-за российских атак. Всего за сутки из-за обстрелов и боевых действий были зафиксированы обесточивание в шести областях. Самая сложная ситуация, кроме прифронтовых регионов, – в Сумской области, где энергетики еще ликвидируют масштабные последствия недавнего налета "Шахедов".

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В целом ситуация в энергосистеме остается нелегкой, потому энергетики призывают экономить ток в пиковые часы. "4 октября отключения не прогнозируются... Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00", – сообщили в "Укрэнерго".

"Идет интенсивное восстановление энергообъектов и подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду. Энергетики держат энергосистему сбалансированной, однако постоянные вражеские атаки приводят к повреждениям, которые затрудняют ее работу", – отметили в Министерстве энергетики.

Так, в Сумской области еще с 3 октября продолжаются аварийные отключения токаиз-за последствий обстрелов. "Временное аварийное отключение в Сумском районе и в городе Сумы. Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации... Помним о причине такой ситуации – это террористические акты российской армии", – заявили в "Сумыоблэнерго".

Как сообщают жители региона в соцсетях, части потребителей свет вернули около полуночи 4 октября. Однако оставались без электроэнергии.

В целом за минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточены в Донецкой, Кировоградской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, отметили в Минэнерго. К примеру, в Черниговской области в результате обстрелов воздушных линий и подстанции, обесточивались бытовые потребители. В общей сложности без света оставались 4817 абонентов, питание частично восстановлено.

"В минувшие сутки энергетики возобновили питание для 246 047 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений. На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 528 населенных пунктов", – резюмировали в Минэнерго.

К слову, 3 октября применялись графики аварийный отключений (ГАВ) в Харьковской и Полтавской областях. Их объявляли из-за проблем в энергосистеме. "В связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме Украины в Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений", – заявляли в "Харьковоблэнерго".

Дело в том, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. В часы максимального потребления в энергосистеме сохраняется дефицит мощности.

Отключения света для всех вернутся с холодами

Вероятно, зимой 2024-2025 отключения электроэнергии будут составлять от 4 до 18 часов в сутки – в зависимости от погоды и последствий обстрелов. Такой прогноз на страницах своего бюллетеня показали представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Они посетили поврежденные станции, побеседовали с представителями власти, а также провели 65 интервью с аналитическими центрами, техническими специалистами, учеными. Широкий диапазон от 4 до 18 часов включает в себя все возможные сценарии развития событий – от положительного (отключение всего на 4 часа в сутки) до отрицательного (18 часов в сутки без света).

А вот точный прогноз озвучить невозможно. Для этого нужно знать, какими будут следующие атаки на энергетику РФ (и будут ли они разрушительными), также прогноз зависит и от температуры воздуха.

Энергетические компании разрабатывают сценарии развития событий, информацию также аккумулируют в Минэнерго. Энергетики оценивают и возможный дефицит, и варианты смены графиков, и пути компенсации этого дефицита. Владимир Кудрицкий, будучи в должности главы "Укрэнерго", предупреждал, что "легкой прогулки" зимой не будет.

Точных прогнозов тогда не озвучивал и он. А уже после своего увольнения разъяснил: по тому сценарию, который они разработали, отключений не будет только при условии, что не будет новых обстрелов, а всю зиму средняя температура будет сохраняться на уровне 5-15 градусов тепла.

Это практически невозможно. К примеру, в декабре 2023-го в Киеве средняя температура воздуха была на уровне +0,7°С, тогда как климатическая норма +3,2°С. При этом в январе 2024 года в столице в самый холодный день температура опустилась до -15,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам стоит защитить свою технику от возможных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только выключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.

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