В Украине оценили возможность повышения тарифов на свет и газ: чего ожидать в 2025 году

До мая 2025 г. тарифы на газ и электроэнергию для населения останутся неизменными. Однако с завершением отопительного сезона ожидается их пересмотр, что станет неизбежным из-за экономических обстоятельств и необходимости восстановления инфраструктуры.

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Об этом OBOZ.UA рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев. Цены на газ для населения остаются прибыльными для поставщиков.

К примеру, "Нафтогаз" получает прибыль от реализации природного газа собственной добычи даже по действующим тарифам. В то же время, существуют дискуссии о целесообразности привязки стоимости газа в Украине к спекулятивным европейским газовым индексам.

Эксперт указывает, что если привязаться к внутренним рыночным котировкам и ввести биржевые инструменты, цена на газ для украинцев может быть ниже 10 грн/м³, что значительно дешевле европейских показателей. В области электроэнергетики ситуация более сложная. Постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры заставляют энергетиков тратить значительные ресурсы на ее восстановление. Это приводит к росту расходов, финансируемых за счет:

бюджетных средств (фактически – налогов граждан);

кредитов, которые нужно будет погашать;

доходов от продаж электроэнергии потребителям.

Некоторые эксперты считают, что переход к рыночным тарифам, подобным европейским, давно актуален. Это предполагает отмену специальных обязанностей для государственных компаний, таких как "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые сейчас продают электроэнергию населению по более низким ценам. Однако такой шаг требует введения адресной помощи для уязвимых категорий населения, которые не смогут оплачивать новые тарифы.

По словам Рябцева, экономическая логика свидетельствует о том, что удерживать текущий уровень тарифов долго невозможно, особенно в условиях роста расходов энергетиков. Поэтому с мая 2024 возможно постепенное повышение тарифов, хотя государство будет пытаться избежать резкого роста, чтобы защитить социально незащищенные слои населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала своей полномасштабной агрессии против Украины Россия нанесла по объектам украинской энергосистемы более тысячи ударов. И даже несмотря на это, Украина имеет потенциал стать лидером среди стран Европы по объемам подземного хранения газа.

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