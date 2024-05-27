Отключения света летом: в "Укрэнерго" раскрыли, к чему готовиться украинцам

Лето украинцы проведут с графиками отключений электроэнергии, поскольку рост температуры лишь усугубит энергетический дефицит. Это объясняется тем, что население будет активнее охлаждать свои дома и офисы.

Об этом OBOZ.UA заявила спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян. Она отметила, что летом бизнес также активнее использует охлаждающее оборудование.

"С ростом температуры воздух будет расти соответственно и потребление в Украине. То есть летняя жара придаст нагрузку на энергосистему, возрастет уровень потребления", – сказала Цатурян.

Поскольку электроэнергии Украине уже не хватает, рост нагрузки усилит давление на энергосистему. Поэтому отключения света могут стать более частыми и длинными. Поэтому украинцам следует привыкать бережно пользоваться электроустройствами.

"Надо осознать, что графики почасовых отключений, которые являются вынужденной мерой для того, чтобы сбалансировать систему, с нами надолго, и готовиться к тому, что экономный режим потребления электричества должен стать такой хорошей хорошей привычкой. Понимать, что лето мы пройдем скорее всего с графиками", – отметила Мария Цатурян.

Спикер "Укрэнерго" заверил, что энергетики активно ремонтируют, восстанавливают и привозят новое оборудование, а также заменяют поврежденное. Цель Укрэнерго состоит в том, чтобы восстановить как можно больше мощности в украинской энергосистеме до начала следующего осенне-зимнего периода. А следующая зима также будет сложной.

"Зима будет, безусловно, сложной, и сейчас стоит сосредоточиться над двумя приоритетными задачами. Первое – восстанавливать все, что может быть восстановлено, над этим работают наши коллеги из украинских электростанций. Во-вторых, нужно привлекать частных инвесторов, которые будут вкладывать в развитие новых мощностей в украинской энергосистеме", – подчеркнула Цатурян.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за необходимости восстановления генерирующих мощностей украинцев будет ждать новая волна повышений тарифов на свет. Но в этот раз в формировании новых цен может быть применен дифференцированный подход.

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