Платежки за транспортировку газа украинцам пересчитают через неделю: сколько придется платить с октября 

В Украине с 1 октября изменят правила расчета минимального расхода на транспортировку газа. По новым правилам газовые компании снизят суммы для части украинцев.

Как пишет издание ГазПравда, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг сообщает, что это позволит сократить расходы на газ. Однако на самом деле такое новшество коснется небольшого числа потребителей. Речь идет о тех украинцев, которые не живут в своих домах и квартирах, либо тратят очень мало газа, либо же только заселились в квартиру.

Расходы на транспортировку газа зависят от того, сколько голубого топлива вы потратили за прошлый год. Так, общий объем потребления с октября по октябрь (за год) делят на 12 месяцев. Полученная сумма – тот объем газа, за транспортировку которого вам нужно платить каждый месяц.

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Тариф на транспортировку газа значительно ниже, чем стоимость самого газа. При этом у каждой компании установлена своя цена. Минимальная сумма касается двух категорий:

тех, кто не живут в своих домах и квартирах;

тех, кто тратит очень мало газа.

Новые правила позволят считать минимальную сумму только за те приборы, которые подключены к сети. Минимальные суммы за транспортировку газа:

если у вас есть только газовая плита – за 3,25 кубометра.

если есть газовая плита и колонка (подогреваете воду газом) – платить за 10,5 кубометров;

используете газ для всего, в том числе отопления – за 21,6 кубометр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине объявили тарифы на газ в сентябре. Стоимость голубого топлива за прошедший месяц не изменилась.

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