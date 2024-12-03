Платежки за доставку газу пересчитают всем через несколько недель: сколько придется платить

В Украине с 1 января 2025-го стоимость доставки газа увеличится для тех, кто за прошлый газовый год использовал больше, чем за газовый год 2022/2023. Те, кто сократил потребление, смогут платить за голубое топливо меньше.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Украине как минимум до конца военного положения изменять тариф на доставку газа (как и тариф на сам газ) не будут. Поэтому со следующего года действующие сейчас тарифы останутся актуальными. Решение разделить тариф на несколько составляющих, среди которых плата за газ как товар и за доставку газа, приняли еще несколько лет назад.

Тогда это решение объяснили стремлением разделить обслуживающие сети компании с компаниями, продающими газ. Это дало возможность выбирать поставщика газа. Однако после начала полномасштабной войны "Нафтогаз" получил 98% рынка поставки голубого топлива для населения. Поэтому сейчас фактически рынка в этом сегменте не существует: украинцы покупают у национальной компании газ по тарифу, который определило правительство.

Если с октября прошлого года по конец сентября этого года вы потребили, например, 1300 кубометров, то с 1 января 2025-го ежемесячно придется платить 193,7 грн (то есть уже за 108,3 куб. м). Так, объем потребления за газовый год делят на 12. Полученную цифру умножают на тариф для конкретного города – это и есть размер ежемесячного платежа.

При этом имеется минимальный объем. Если у вас есть только газовая плита, то за год вам насчитают не менее 39 кубов доставки газа. Даже если вы вообще не потребляли газ. Если у вас есть газовый бойлер, то минимальный объем потребления составляет уже 126 кубов, а с отоплением – 314 кубометров.

Как ранее писал OBOZ.UA, графики отключения света в Украине применяются по причине сложной ситуации в энергетики из-за обстрелов Россией гражданской энергетической инфраструктуры. Отмена же этих графиков зависит от ситуации с безопасностью для ремонтных бригад.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!