Отключения света станут короче: энергетики назвали даты, когда ожидать улучшения

Улучшение ситуации в энергетике Украины ожидается через 10 дней благодаря выходу из ремонта атомного энергоблока и снижению температуры, что позволит снизить дефицит электроэнергии и продолжительность отключений. Правительство также внедрило комплекс мер по стимулированию энергетической устойчивости среди населения и бизнеса.

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Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире КИЕВ24. Владимир Омельченко сообщил, что дефицит электроэнергии, вероятно, продлится еще около 10 дней.

Однако после этого ожидается улучшение ситуации благодаря снижению температуры и выведению из ремонта одного из атомных энергоблоков. "Дефицит электроэнергии, на мой взгляд, будет продолжаться еще где-то 10 дней, а потом будет уменьшаться. Будет спадать жара, планируется выведение из эксплуатации одного атомного энергоблока, возможно улучшится ситуация на ТЭЦ и ГЭС ", - отметил Омельченко.

Омельченко также отметил, что уменьшение отключений электроэнергии возможно только при отсутствии новых разрушений инфраструктуры. "Поэтому можно с конца июля ожидать меньших отключений. Но это при условии, что не будет новых разрушений нашей энергетической инфраструктуры ", – подчеркнул он.

Завершение ремонтных работ и правительственные мероприятия

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства 9 июля также заявил, что улучшение ситуации в энергетике ожидается после 20 июля, когда завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации. Это позволит увеличить мощность энергосистемы и сократить продолжительность отключений. "В 20 числах июля рассчитываем на улучшение ситуации в энергетике. Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом отключения будут не столь длительными ", - заявил Шмигаль.

Правительство разработало и частично запустило комплекс мер по стимулированию граждан и бизнеса к энергетической устойчивости. Среди них:

Кредиты для граждан под 0% на 10 лет до 480 тысяч гривен для установки солнечных и ветровых установок и систем накопления электроэнергии. Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса до 150 миллионов гривен сроком до 10 лет под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации. На территориях, примыкающих к зоне боевых действий, процентная ставка снижается до 1-5% на первые два года, а кредиты на инвестиционные цели со следующего года можно будет взять под 5% годовых. Кредиты для ОСМД и ЖСК на сумму до пяти миллионов гривен для установки солнечных станций и тепловых насосов с последующей компенсацией 70% затрат на проект в рамках программы "ГринГИМ". Кредиты для крупного бизнеса на пять-семь лет под 14-16% годовых под залог оборудования. Совместно с НБУ проделана работа с банковским сектором для обеспечения такого кредитования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отключения света могут продолжаться от 4 до 12 часов в сутки в зависимости от количества очередей, определенных "Укрэнерго". Продолжительность и распределение отключений определяются облэнерго в каждом регионе и зависят от дефицита в энергосистеме.

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