Отключений нет, а проблемы есть: украинцам рассказали, когда нельзя включать мощные электроприборы

Несмотря на отсутствие отключений света, ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, хотя дефицит тока возникает не круглосуточно, а только в определенные часы. В связи с этим энергетики призвали украинцев пользоваться мощными электроприборами днем – с 10:00 до 16:00. Именно в это время активнее всего работают солнечные электростанции (СЭС), в другие часы лучше не пользоваться техникой с высоким энергопотреблением.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Из-за повреждений, понесенных большими тепловыми и гидроэлектростанциями в результате российских обстрелов – украинская энергосистема испытывает дефицит мощности в часы максимального потребления. Поэтому вечером сохраняется необходимость потреблять электроэнергию бережливо, не включая несколько мощных электроприборов одновременно", – отметили в компании.

Там подчеркнули – днем ситуация с электроэнергией совсем другая. Это связано с тем, что за последние годы в Украине заметно увеличилась доля солнечной энергии в общем балансе:

количество и мощность СЭС существенно увеличилось;

доля других видов генерации уменьшилась из-за последствий обстрелов;

на уровень потребления днем существенное влияние оказывают так называемые "крышные" электростанции – то есть солнечные панели, которые массово устанавливают бытовые потребители и бизнес.

"При таких обстоятельствах наименьшая нагрузка на энергосистему сейчас фиксируется в период высокой солнечной активности и эффективной работы промышленных и бытовых СЭС. Поэтому период с 10:00 до 16:00 лучше всего подходит для пользования стиралками, утюгами, электроплитами и т.д.", – заявили в компании.

В "Укрэнерго" уточнили, что значительная часть людей в это время находится на работе. "Но кто имеет такую возможность – пожалуйста, перенесите использование мощных электроприборов именно на дневное время. Это поможет сбалансировать энергосистему, равномернее распределив потребление в течение суток", – резюмировали в компании.

Какие электроприборы "едят" много тока

Наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет в среднем 3,5 кВт. Далее идут:

фен, электрочаник и утюг – по 2,2 кВт каждый;

пылесос и бойлер – по 2 кВт;

посудомоечная машина – 1,05 кВт;

микроволновая печь – 0,8 кВт;

обогреватель и стиральная машина – по 0,7 кВт (если это современные модели с высоким классом энергопотребления).

В целом ориентировочная нагрузка на квартиру должна составлять не более 5 кВт. Т. е. одновременно можно включить, к примеру, электроплиту и посудомойку. А вот глажку одежды или стирку в таком случае лучше отложить на время, когда один из уже включенных приборов прекратит работу.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 октября в Украине повысят тариф на электроэнергию от поставщика "последней надежды". При этом решение не касается бытовых потребителей, которые продолжат платить за свет по фиксированному тарифу.

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