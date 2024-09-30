Отключение света зимой: украинцев предупредили, в каких городах ситуация будет самой сложной

Зимой Украине грозит значительный дефицит электроэнергии, особенно в восточных областях, наиболее пострадавших от атак России на энергетическую инфраструктуру. Самая сложная ситуация ожидается в Харькове и Запорожье, где разрушение систем передачи может осложнить поставки электроэнергии.

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Об этом рассказала депутат Верховной Рады от партии "Голос" и член комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Инна Совсун в комментарии СМИ. Она отметила, что из-за постоянных обстрелов со стороны России наибольшая доля разрушенной генерации – именно на востоке Украины.

Депутат пояснила, что две большие электростанции расположены на западе Украины, и основная задача состоит в обеспечении электроснабжения на восток. Однако, в случае разрушения систем передачи может быть так, что генерация есть, а возможности передать в Харьков нет. Это означает, что некоторые регионы могут иметь электричество практически круглосуточно, в то время как другие будут страдать от отключений.

Ситуация в Запорожье также остается сложной, поскольку постоянные удары по энергетическим объектам ведут к перебоям в снабжении. "Конечно, минимальные решения, которые могут сделать местные власти - поставить турбины - они бы хоть могли заживить критическую инфраструктуру. Для Харькова это действительно необходимо, потому что риски слишком высоки ", - подчеркнула Совсун.

Энергетическая ситуация в Украине требует срочных решений по поддержанию критической инфраструктуры. В случае, если электроэнергия все же будет производиться в Украине, ее передача в некоторые города, в частности в Харьков, может быть усложнена из-за повреждений линий электропередач. Это подчеркивает важность принятия мер на местном уровне для обеспечения надежности энергетических поставок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам следует защитить свою технику из-за возможных скачков напряжения во время новых отключений. Желательно не только отключать телевизор, холодильник, бойлер и другую технику из розеток, но и установить реле напряжения.

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