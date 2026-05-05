Остался последний день: что нужно сделать, чтобы не переплатить за газ

Украинцам следует передать показания газового счетчика до 5 числа (то есть сегодня последний день), иначе счет начислят по среднему потреблению, которое может быть выше фактического. Сделать это можно через приложение "Куб", сайт или другие официальные сервисы, даже в случае отсутствия потребления данные все равно нужно подать.

Об этом сообщили эксперты проекта"ГазПравда". Передавать данные счетчика необходимо ежемесячно в четко определенный период – с 1 по 5 число включительно. Именно эти данные используются для формирования счетов за потребленный газ.

Если не успеть вовремя, поставщик может применить так называемый "плановый объем потребления". Сумма в платежке будет рассчитана не по реальным показаниям, а по средним нормам. Во многих случаях это приводит к завышенным начислениям и даже появлению "искусственной" задолженности.

Как теперь передавать показания

Украинцам обновили правила подачи данных счетчиков. В частности, больше не работают чат-боты GASUA в Viber и Telegram, через которые ранее многие потребители передавали показания. Зато основным инструментом стало мобильное приложение "Куб" от "Нафтогаза", а также официальные онлайн-сервисы.

Основные способы передачи показаний

мобильное приложение "Куб" от Нафтогаза;

сайт GASUA (через личный кабинет);

(через личный кабинет); личный кабинет оператора газораспределительных сетей ("Газсети");

SMS на номер 4647;

телефонный звонок на горячую линию 0 800 303 104;

чат-боты сервисов "Газсети" в Telegram или Viber (где они еще доступны для отдельных регионов).

Специалисты отмечают, что для большинства бытовых потребителей главным поставщиком газа остается "Нафтогаз", поэтому именно его цифровые сервисы являются приоритетными. Самым удобным способом считается мобильное приложение "Куб", алгоритм действий прост:

скачать приложение в Google Play или App Store;

войти или создать учетную запись;

добавить лицевой счет или EIC-код;

выбрать функцию "Передать показания";

ввести или отсканировать данные счетчика;

подтвердить отправку.

После этого система автоматически фиксирует данные и использует их для формирования счета. Отдельно подчеркивается важное правило, что показания нужно подавать даже в случае, если газ фактически не использовался или человек временно не проживает в квартире.

В такой ситуации следует передавать неизменные показания, это позволяет избежать ошибочных начислений и "нарисованных" долгов. Если не передать данные вовремя, система автоматически рассчитает потребление по средним нормам, это может привести к:

завышенным суммам в платежках;

появлению несуществующей задолженности;

необходимости делать перерасчет в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые находятся за границей, могут сохранить субсидию, но только если их отсутствие не превышает 60 дней без уважительной причины или подтверждено документально. Если же о длительном пребывании за границей не сообщить или не предоставить объяснений, выплаты могут прекратить

