Новый рекорд потребления: энергетики рассказали, как украинцы могут сэкономить электроэнергию
В Украине 10 января зафиксирован новый рекорд потребления электроэнергии. Особо сильная нагрузка была в утренние часы. Энергетики призвали украинцев сегодня бережно потреблять электроэнергию.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Для того чтобы помочь энергосистеме работать в сложных погодных условиях без нагрузок, бережливо потребляйте электроэнергию", – подчеркнули в компании.
Потребителей просят внимательно относиться к использованию мощных электроприборов на протяжении всего дня. Озвучено несколько советов:
- уменьшите использование кондиционеров для отопления и обогревателей, особенно это актуально в утренние и вечерние часы;
- не включайте одновременно утюг, стиральную машину, пылесос и бойлер;
- выключайте свет в помещениях, где не находитесь;
- бизнес тоже может приобщиться к поддержке энергосистемы: уменьшить освещение вывесок, витрин, баннеров и новогодних гирлянд.
"Эти простые правила помогут не только снизить нагрузку на энергосистему нашей страны, но и сэкономить деньги. Меньше потребляете – меньше платите! Не перекармливайте Графика, экономьте электроэнергию!" – подытожили в компании.
Как сообщал ранее OBOZ.UА, в Украине из-за непогоды обесточено 523 населенных пункта в 6 областях. В настоящее время остаются без питания населенные пункты в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.
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