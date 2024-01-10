Обесточено более 500 населенных пунктов: в "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистемах

В Украине из-за непогоды обесточены 523 населенных пункта в 6 областях. На данный момент остаются без снабжения населенные пункты в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" 10 января. В период дня в энергосистеме Украины ожидается дефицит, но незначительный – не более 3%, а пропускная способность высоковольтных сетей достаточна для покрытия потребностей потребителей.

Сегодня максимальная нагрузка на энергосистему ожидается в утренние и дневные часы. По прогнозу, его уровень будет оставаться высоким в течение всего дня – с 9:00 до 19:00.

Уровень потребления на 2,2% больше, чем утром 9 января. Для того чтобы покрыть такой рост необходимо задействовать дополнительную мощность электростанций, эквивалентную работе одной большой ТЭС.

Причина морозная температура по всей территории Украины. Несмотря на повышение колонки термометра, сегодня среднесуточная температура воздуха ожидается на уровне 9,3С. Потребление инерционно высоко, в частности, и из-за использования мощных электроприборов для отопления.

В компании добавили, что за минувшие сутки заживлено более 500 населенных пунктов, обесточенных в ряде регионов из-за непогоды. В областях, где возобновляется энергопитание, фиксируется стремительный рост потребления электричества. Это создает дополнительную нагрузку как на оборудование электростанций, так и на магистральные и распределительные сети.

Как экономить электроэнергию?

Магазинам и торговым центрам достаточно с 9.00 до 19.00 выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин. В свою очередь бытовые потребители могут перенести домашние дела с утюгом, электроплитой и пылесосом на вечерние часы после 19:00 и, по возможности, на выходные дни. Или просто не включать одновременно несколько мощных электроприборов, при выходе из комнаты выключать свет.

OBOZ.UA писал ранее о том, что украинцев призывают активно готовиться к возможным проблемам, чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде запастись водой и пищей.

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