"Надо готовиться к самому худшему": жителей большого города предупредили о том, что света зимой может не быть вообще

Жителям Запорожья следует готовиться к возможным перебоям со снабжением электроэнергией и "готовиться к худшему". Если ситуация сложится благоприятно и электричество будет, это станет приятным бонусом, но жители должны быть готовы к отсутствию света и тепла зимой.

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Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в эфире телемарафона. "Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится, но давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", – сказал он.

По словам главы ОВА, основной угрозой для Запорожья является отсутствие централизованного электроснабжения, которое может нарушить работу водонапорных станций. Федоров отметил, что в условиях регулярных обстрелов и повышенной опасности повреждения инфраструктуры власти готовят ряд резервных мер. В частности, на большие котельные города будут установлены когенерационные установки – специальные устройства, способные одновременно производить тепло и электроэнергию, позволяющие обеспечить хотя бы минимальные потребности в тепле и энергии.

"Что мы должны сделать? Мы должны дважды зарезервировать. Установить один генератор и второй", – пояснил глава области, подчеркнув, что генераторы являются лишь краткосрочным решением, которое не заменит полноценное централизованное энергоснабжение.

Федоров сообщил, что первые когенерационные установки планируют установить на главных котельных уже к середине декабря. Он отметил, что спрос на такие установки высок по всей Украине, ведь страна вынуждена оперативно искать альтернативы централизованному энергоснабжению. Украина обращается к международным партнерам для финансовой поддержки в закупке когенерационных установок и генераторов.

"Наши партнеры финансируют нас, и уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Подключение, мы надеемся, займет до месяца. Так что мы зарезервируем это", – уточнил Федоров. Кроме когенерационных установок, в школах и больницах уже установлены генераторы, позволяющие поддерживать учебный процесс и оказание медицинской помощи в случае отключений.

Учитывая критическую ситуацию, власти призывают население подготовиться к зиме без централизованного электроснабжения. Это означает необходимость иметь альтернативные источники тепла, света и возможности хранения продуктов и воды.

Власти также предупреждают о потенциальных перебоях с водоснабжением из-за отсутствия электричества на водонапорных станциях. В случае худшего сценария граждане могут рассчитывать только на ресурсы, которые будут доступны благодаря когенерационным установкам и генераторам, установленным на важных объектах инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина может столкнуться с отключениями электроэнергии уже в начале ноября из-за роста потребления на фоне похолодания. Эксперты прогнозируют, что отключений не избежать, особенно в проблемных регионах страны.

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