Счётчик "крутится", хотя техника выключена: какие приборы потребляют лишние киловатты

Даже когда бытовая техника не используется, многие устройства продолжают потреблять электроэнергию в режиме ожидания, из-за чего счетчик может незаметно "накручивать" лишние киловатты. Отключение ненужных приборов от розетки и использование энергоэффективной техники помогают существенно сократить счета за свет без дополнительных затрат.

Видео дня

Об этом сообщает "Прикарпатьеоблэнерго". Энергетики отмечают, что за год такие, на первый взгляд, незначительные расходы могут превратиться в ощутимую сумму в счетах.

Какая техника потребляет больше всего электроэнергии

Во время активной работы наибольшую нагрузку на домашнюю электросеть создают мощные бытовые приборы. К наиболее энергоемкой технике относятся:

электроплита – около 4-8 кВт/ч;

бойлер – 2-3 кВт/ч;

кондиционер – 2,2-3,37 кВт/ч;

стиральная машина – 2-2,5 кВт/ч;

микроволновая печь – 1,5-2 кВт/ч;

холодильник – 0,3-0,6 кВт/ч.

Именно эти устройства составляют основную часть потребления электроэнергии в большинстве домохозяйств. Однако даже когда они не работают на полную мощность, некоторые из них продолжают незаметно расходовать электричество. Многие современные электроприборы имеют режим ожидания (standby). Внешне может казаться, что техника выключена, но фактически она остается подключенной к сети и продолжает получать питание.

Такая система необходима для работы часов, дисплея, датчиков, систем дистанционного управления или сохранения настроек. В результате электроэнергия потребляется постоянно, хотя и в значительно меньших объемах, чем во время полноценной работы устройства.

Какие приборы чаще всего потребляют электроэнергию скрытно

Многие люди замечают, что счетчик продолжает фиксировать расход даже тогда, когда дома никто не пользуется техникой. К наиболее распространенным источникам скрытого потребления относятся:

телевизоры;

микроволновые печи;

кондиционеры;

стиральные машины;

зарядные устройства;

компьютеры и мониторы;

роутеры;

музыкальные центры;

приставки и мультимедийные системы.

Особенно часто владельцы квартир забывают о зарядных устройствах, которые остаются в розетках круглосуточно. Хотя по отдельности они потребляют немного электроэнергии, вместе с десятками других устройств создают постоянную нагрузку на сеть.

Отдельного внимания заслуживают холодильники. Поскольку они работают непрерывно, даже незначительная разница в энергоэффективности может существенно повлиять на годовое потребление электроэнергии. Старые модели часто потребляют значительно больше электроэнергии, чем современные устройства класса А+, А++ или А+++. В некоторых случаях замена холодильника позволяет сократить расход электроэнергии на десятки процентов.

Особенно это актуально для техники, которая эксплуатируется более 10–15 лет. В летний период одним из главных потребителей электроэнергии становится кондиционер. Однако новые инверторные модели классов А++ и А+++ могут потреблять на 30–50 % меньше электроэнергии по сравнению со старыми устройствами классов В или С.

Важную роль играет и регулярное обслуживание. Загрязненные фильтры заставляют кондиционер работать с большей нагрузкой, из-за чего увеличивается и потребление электроэнергии.

Как реально снизить счета за свет

Специалисты советуют соблюдать несколько простых правил. Во-первых, следует отключать от розетки приборы, которые длительное время не используются. Во-вторых, владельцам двухзонных счетчиков рекомендуют программировать работу бойлеров, стиральных машин и другой энергоемкой техники на ночной период, когда действует более дешевый тариф.

В-третьих, при покупке новой техники следует обращать внимание на класс энергоэффективности. Современные модели часто стоят дороже, однако позволяют экономить в течение многих лет эксплуатации. Кроме того, важно регулярно очищать фильтры кондиционеров, проверять исправность холодильников и не оставлять без необходимости электронику в режиме ожидания.

Даже незначительные изменения в повседневных привычках могут помочь сократить расходы, а отключение лишних приборов от сети часто дает больший эффект, чем кажется на первый взгляд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кондиционер следует устанавливать на уровне 24–26 °C – именно такая температура обеспечивает комфорт, помогает избежать перерасхода электроэнергии и не создает чрезмерной нагрузки на сеть. Установка слишком низких значений в 18–20 °C заставляет прибор работать почти непрерывно и увеличивает счета за электричество.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!