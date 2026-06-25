Даже если вы не пользуетесь светом: что должны сделать все украинцы, чтобы избежать лишних сумм в платежках

Украинцы должны каждый месяц передавать показания счетчика электроэнергии, даже если временно не проживают в квартире или доме или вообще не пользуются электричеством. В случае отсутствия изменений следует предоставлять те же цифры, что и в предыдущем месяце. Если этого не сделать, объем потребления будет определяться расчетным способом, начисления в счетах станут некорректными и может возникнуть задолженность, которой на самом деле нет.

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Об этом напомнили в "Житомиробленерго". В компании отмечают: эти требования выдвигает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

Главное, что нужно знать

Передача фактических показаний счетчика является обязанностью каждого бытового потребителя. Если данные не поступают вовремя, объем потребления будут рассчитывать по среднему значению.

В счетах могут появиться неверные суммы. Это может привести к необходимости перерасчета, накоплению задолженности и другим проблемам с расчетами за электроэнергию.

Передавать показания нужно даже в тех случаях, когда жилье длительное время пустует или электроэнергия фактически не потребляется.

Чем грозит отсутствие показаний счетчика

Как пояснили энергетики, если потребитель не передает данные счетчика, оператор системы распределения вынужден определять объемы потребления расчетным методом. Это может привести к таким последствиям:

некорректные суммы в счетах;

необходимость проведения перерасчетов;

возникновение задолженности;

прекращение электроснабжения в случае накопления задолженности.

Передать показания можно через личный кабинет, мобильное приложение, онлайн-сервисы или другие каналы связи, предлагаемые оператором системы распределения или поставщиком электроэнергии. Своевременно переданные показания позволяют избежать споров относительно объемов потребления и получать счета, сформированные на основе фактических данных счетчика.

Тарифы на электроэнергию в 2026 году

Весной правительство продлило фиксированный тариф на электроэнергию для населения как минимум до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Для владельцев двухзонных счетчиков ночная ставка остается вдвое ниже – 2,16 грн за кВт*ч.

В ближайшее время пересматривать стоимость электроэнергии не планируется. Если в счетах обнаружились аномальные суммы, энергетики рекомендуют сразу обращаться к оператору системы распределения для сверки и исправления данных.

Как сообщал OBOZ.UA, иногда счетчик "крутит", хотя техника выключена. Проблема заключается в том, что многие устройства продолжают потреблять электроэнергию в режиме ожидания.

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