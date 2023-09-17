Кому в Украине автоматически начислят субсидию в 2023 году: заявление ПФУ

Некоторые украинцы в октябре автоматически получат льготы на оплату коммуналки. Речь идет о гражданах, которым ранее назначили нулевую субсидию.

Субсидию могут оформить малообеспеченные семьи, которые не способны самостоятельно оплатить коммуналку, информирует Пенсионный фонд. На такие льготы имеют право как арендаторы, так и владельцы жилья.

Какие нужны документы?

Заявление о необходимости;

удостоверение личности;

право на доходы семьи;

договор аренды или свидетельство о праве собственности жилья.

Если вы имеете право на дополнительные льготы, добавьте эти удостоверения в общий пакет документов. Оформить субсидию можно онлайн через Дію и вебпортал ПФУ. Также эта возможность есть офлайн в ЦНАПе или Пенсионном фонде.

Видео дня

Субсидия назначается на отопительный сезон и начисляется в индивидуальном порядке. Увеличение выплат ожидается в октябре. Льготы начисляются согласно следующим срокам:

с 1 октября по 30 апреля – отопительный сезон и, соответственно, увеличение субсидий;

с 1 мая по 30 сентября – неотапливаемый сезон, уменьшение или аннулирование льгот.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, наличие долгов по оплате коммунальных услуг не дает возможность оформления субсидии. Однако есть механизмы, которые помогут оформить скидку на оплату коммуналки даже при задолженности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!