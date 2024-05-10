Коммуналка в Украине ощутимо подорожала: какая услуга больше всего

В Украине значительно выросла стоимость коммунальных услуг. В целом с апреля-2023 по апрель-2024 тарифы увеличились на 12,9%. Однако, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала сразу на 69,7%, тогда как стоимость ряда услуг осталась на прежнем уровне.

О общем росте тарифов сообщили в Госстате. По его данным, кроме электроэнергии, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 5,1%;

содержание и ремонт жилья – на 3,2%;

уборка мусора – на 1,6%.

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Тариф на электроэнергию могут повысить уже с 1 июня

Первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко ("Батькивщина") сообщил, что повысить тариф на электроэнергию для украинцев могут уже в ближайшее время. Ожидается, что это может произойти уже с 1 июня, а цену увеличат до 3,5-4 грн/квт*ч.

"Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Мой прогноз – это произойдет с 1 июня. Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн/квт*ч", – говорится в сообщении.

При этом он напомнил: текущий тариф – льготный. Т.е. украинцы платят за электричество по цене, ниже рыночной.

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/квт*ч. Таким образом, за май семья из трех человек, живущая в квартире с электроплитой и бойлером и потребляющая 300 кВт*ч электроэнергии в месяц, заплатит за свет 792 грн.

Если же тариф повысят до 3,5 грн/квт*ч такая же семья при том же объеме потребления будет платить уже 1 050 грн. Это на 258 грн больше.

В случае повышения тарифа до 4 грн/квт*ч, сумма в платежке составит уже 1 200 грн. Т.е. придется заплатить на 402 грн выше, чем сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Госэнергонадзора Руслан Слободян ранее сообщил, что повышение тарифа может пройти в несколько этапов. И в этом году может быть проведен лишь первый из них.

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