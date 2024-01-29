Кибератака на "Нафтогаз": можно ли уже сдавать показания счетчиков

"Нафтогаз" 29 января полностью восстановил работу сервисов, которые были недоступны из-за масштабной хакерской атаки. Клиенты компании – а это почти все бытовые потребители газа в Украине – могут передавать показания счетчиков и обращаться в службу поддержки, как обычно.

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"Работа всех онлайн-сервисов Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" и "Газсетей" возобновлена! Вебсайты и колл-центр компаний работают в штатном режиме", – сообщили в компании.

Еще 25 января в "Нафтогазе" сообщили, что на один из дата-центров, который использует НАК, а также "Газораспределительные сети Украины", велась кибератака. Из-за этого не работали ни сайты, ни кол-центр.

Таким образом, на полное восстановление работы "Нафтогазу" понадобилось четыре дня. К слову, из-за той же атаки на дата-центр о значительном техническом сбое сообщили и в "Укрпочте" и системе "Шлях", однако работа систем уже восстановлена и там.

Эта кибератака – не первая, которой подверглись украинские компании в последнее время. В частности, 19 января произошел сбой в работе Monobank – на банк совершили мощную DDoS-атаку.

Как сообщали пользователи Monobank, невозможны были никакие операции и транзакции. Однако атаку успешно отбили.

OBOZ.UA также писал, как в конце 2023 года произошла масштабная кибератака на "Киевстар". Как рассказал его президент Александр Комаров, для обхода киберзащиты оператора хакеры использовали скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников компании.

Прочем, официальное расследование кибератаки еще продолжается. А потому до его завершения расследования ни одна из версий не может считаться окончательной.

В целом кибератака на мобильный оператор "Киевстар" принесла ему убытков на 3,6 млрд грн. При этом основной причиной этих убытков стало не прямое влияние атаки на систему, а проведение оператором компенсаций своим клиентам.

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