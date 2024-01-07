Как украинцам платить меньше за газ: в "Нафтогазе" посоветовали лайфхак

В Украине граждане могут получить скидку на газ и снизить любую сумму в платежках на 1%. Для получения скидки нужно только своевременно оплатить топливо.

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Об этом говорится в пояснении НАК "Нафтогаз Украины". В компании объяснили, как действует этот способ:

скидку получат потребители газа, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании до 15 числа каждого месяца;

скидка будет применена автоматически в следующем расчетном месяце.

"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая уплаченная вами гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – отметили в компании.

Сколько украинцев платят за газ?

В зависимости от компании стоимость кубометра газа в ноябре будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн. При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 – выше.

Об этом говорится в данных мониторинга ГазПравды. Большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа являются клиентами газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины". Это 12,4 млн украинских домохозяйств, которые покупают топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Украине в 2024 году изменятся суммы в платежках за доставку (распределение) газа. Дело в том, что основой для начисления платы за доставку газа в 2024 году являются объемы потребления голубого топлива в предыдущего газовый год, то есть с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023-го.

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