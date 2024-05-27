"Графики могут быть более жесткими": почему отключения света начали объяснять плохой погодой

Погодные условия стали одной из причин отключения электроэнергии украинцам по той причине, что Россия разбила почти все крупные тепловые электростанции (ТЭС). А потому балансировать энергосистему тепловыми блоками, которые можно быстро включить в работу в случае роста потребления, больше нет возможности. Также из-за разрушений и окончания половодья гидроэлектростанции (ГЭС) не могут работать в полную мощность. Соответственно, в генерации тока выросла доля солнечных электростанций (СЭС) – на эффективность работы которых оказывает большое влияние погода.

Об этом рассказали в "Укрэнерго". Там отметили:

в 2022 году СЭС занимали около 5% общего объема генерации в Украине;

сейчас этот процент значительно выше – но не за счет резкого увеличения площади солнечных панелей, а из-за того, что другие виды генерации понесли потери после российских атак.

При этом энергетики подчеркнули: впервые в истории украинской энергосистемы диспетчеры должны сильно полагаться на работу солнечных электростанций не только из-за разрушений ТЭС и ГЭС. На это также влияют:

начавшаяся ремонтная кампания на атомных электростанциях – в рамках подготовки их к зиме;

недостаточные объемы импорта электроэнергии.

"На эффективность работы солнечных электростанций оказывает большое влияние погода. В зависимости от степени облачности количество солнечных лучей, достигающих поверхности земли, может быть разным. При этом лучи, проходящие через облака, преломляются и падают на панель под другим углом", – объяснили они.

Кроме того, отметили энергетики, важным погодным фактором является дождь. Ведь из-за дождевых облаков "генерация солнечной панели идет насмарку".

"В то же время, если день был солнечным, то он влияет на энергообеспечение не только днем, но и вечером. Гидроаккумулирующие станции за день накопили воду и сработают ее во время вечерних часов, чем снизят необходимость ограничений", – рассказали в "Укрэнерго".

Жара усугубляет ситуацию

С другой стороны, отметили там, сильная жара также негативно влияет на работу солнечных панелей. Ведь:

"при сверхвысоких температурах выработка солнечной энергии будет ниже, чем сейчас";

потребление будет выше – поскольку люди будут включать кондиционеры и вентиляторы.

"Поэтому, к сожалению, зависимость украинской энергосистемы от погодных условий – это суровая реальность, вызванная российскими ударами по украинским электростанциям. Поэтому в ближайшей перспективе к графикам отключений придется привыкнуть. ... В жаркие месяцы графики отключений могут быть более жесткими", – резюмировали в "Укрэнерго".

Какие приборы "едят" больше всего электроэнергии

В то же время, там призвали украинцев потребляйте электроэнергию бережливо. Ведь "это поможет снизить дефицит и сократить время без света".

Самый простой способ экономии – отказ от одновременного использования энергозатратных приборов. Как рассказали на Правительственном портале, больше всего электричества "едят" кондиционер, бойлер и обогреватели – 2-3 кВт*час. Далее идут:

стиральная машина – 2-2,5 кВт*час;

микроволновка, электрочайник – 1,5-2 кВт*час;

фен, утюг, пылесос – 0,5-1,5 кВт*час;

компьютер – 0,4-0,8 кВт*час;

холодильник – 0,3-0,6 кВт*час;

телевизор – 0,1-0,4 кВт*час.

"Например, сначала разогрейте пищу в микроволновке, затем включите утюг. Перенесите по возможности стирку на дневные или ночные часы суток. Не используйте кондиционеры и бойлеры для нагрева в часы пик утром и вечером", – отметили в правительстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за май украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу. Он составляет 2,64 грн/квт*ч, причем независимо от объема потребленного ресурса.

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