'Готовим решение': Зеленский пообещал 'более надежное' прохождение отопительного сезона

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к грядущему отопительному сезону. Власти готовят решение для того, чтобы сделать его прохождение "более надежным".

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Об этом Зеленский сказал в среду, 19 июня, в вечернем видеообращении. Он рассказал, что провел совещание с членами правительства, командой Офиса президента и секретарем СНБО касательно актуальной ситуации с энергетикой в нашей стране.

"Мы готовим решения, которые сделают более надежным прохождение отопительного сезона и дадут людям больше возможностей пройти и сейчас этот чрезвычайно сложный период с точки зрения энергетики, дефицитов и отключений", – отметил гарант.

Он сообщил, что поручил представить все детали того, что государство может сделать и на какие конкретные направления по энергетике нужно и дальше мобилизовать партнеров.

Ранее мы рассказывали, что в Украине уже начали готовиться к следующему отопительному сезону. Для этого Кабмин создал соответствующий штаб подготовки. Он должен координировать все работы по преодолению последствий российского энергетического террора, модернизации и адаптации топливно-энергетического комплекса к новым вызовам.

Как сообщал OBOZ.UA, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина за время, которое остается до следующего отопительного сезона, должна не только в срочном режиме ремонтировать разрушенные Россией энергетические объекты, но и повышать генерацию электроэнергии. Без этого будет сложно пройти зиму 2024-2025 годов.

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