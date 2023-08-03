Год назад не заплатил 70 грн за газ – пришло сообщение об иске: как украинцев наказывают газовые поставщики 

В Украине даже за мелкие и старые долги по коммуналке газзбыты грозятся судебными исками. Часть украинцев не знает о задолженности, так как поставщик поменялся более года назад. О том, чем грозят долги по коммуналке и что стоит знать украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.

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С украинцами судятся даже за небольшие долги

В мае прошлого года "Нафтогаз" стал практически единственным поставщиком газа населению. Региональные газсбыты (принадлежали олигарху Дмитрию Фирташу) клиентов потеряли.

В результате клиенты, которые ошибочно заплатили газсбыту вместо "Нафтогаза", были вынуждены писать заявления о возврате средств и добиваться компенсации. Теперь, спустя больше года, уже бывшие клиенты поставщика газа получают решения судов о взыскании долгов, их банковские счета арестовывают.

В реестре судебных решений – десятки решений о взыскании долгов. "Пугалки" о грядущих судебных тяжбах получают даже те, кто о своих долгах не знает и исправно платил за газ. Как рассказывает житель Киевской области Денис, размер его задолженность, о которой ему не было известно, составляет 71 грн.

"Киевоблгаз збыт" из-за 71 грн подал на него в суд, во всяком случае, так говорится в квитанции, которую он получил от компании. "Я проверял, есть ли иск против меня, не нашел. Попытался дозвониться в газзбыт, но у них не работает горячая линия", – возмущается Денис.

Несмотря на то, что поставщик газа у украинцев изменился, необходимость платить по счетам осталась. Даже если речь идет о задолженности, который уже несколько лет, оплачивать ее в любом случае необходимо. А те, кто не сделает это добровольно, рано или поздно заплатит через суд.

Правда, часто газовые предприятия не подают в суд, а только угрожают судом. Если задолженность составляет всего 71 грн, вероятно, судиться за такой долг нецелесообразно. Судебный сбор за такой иск составит 2684 грн (правда, его должна платить сторона, которая проиграла спор).

К примеру, в июне 2023-го "Киевоблгаз Збыт" обратился в Бориспольский горрайонный суд и потребовал у своего клиента заплатить 13,1 тыс. грн долга. "В июне 2023 года ООО "Киевоблгаз Сбыт" обратился в суд с иском и сослался на то, что истец поставлял природный газ в жилой дом. В связи с тем, что он ненадлежаще оплачивает стоимость потребленного природного газа, возникла задолженность в размере 13 199 гривен", – говорится в материалах дела. Суд рассмотрел требование газзбыта и обязал украинца заплатить и старый долг, и 2684 грн судебного сбора.

Есть проблемы также и со счетчиками

В Украине возобновили поверку счетчиков. При этом согласно закону "О коммерческом учете коммунальных услуг" за поверку отвечает собственник счетчика, то есть каждый украинец. Есть определенная периодичность поверки. И в случае с газовыми счетчиками доначислить могут десятки тысяч гривен.

Адвокат Роман Симутин рассказал о случае, когда украинцу доначислили 60 тыс. грн из-за путаницы в пломбах. Украинец в 2007-м заменил свой счетчик, газовая служба составила акт. Однако спустя годы сняли счетчик на проверку и заявили о нарушении: мол, пломба установлена позже, чем сам счетчик. Доказать, что была произведена замена, не удалось. В результате доначисленную сумму приходится снимать через суд, заседание которого произойдет вскоре.

"В суде облгаз не заявил, что счетчик поменяли в 2007 году, ответы на запросы о предоставлении актов замены счетчика в 2007 году не предоставил и вообще отрицал этот факт, сославшись, что в счетчик вмешивались и поменяли пломбу. Только представьте себе цинизм! Они ведь знают, что люди обычно не сохраняют акты газовой службы десятилетиями", – пояснил юрист.

Каждый потребитель коммунальных услуг обязан самостоятельно следить за тем, чтобы вовремя платить по коммунальным счетам. Кроме того, также необходимо проверить в своем паспорте на счетчик срок его производства и периодичность обязательной поверки.