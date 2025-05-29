"Газовые" скидки до 46%: запускают новый маршрут для поставок голубого топлива в Украину

Операторы газотранспортных систем (ГТС) Болгарии, Греции, Румынии, Молдовы и Украины объявили о запуске объединенной мощности для поставки природного газа из Греции в Украину – через Трансбалканский коридор. При этом газ можно использовать только для поставок в Украину – без доступа к виртуальным торговым точкам промежуточных стран. Это позволило установить скидку в размере 25% стандартных тарифов и 46% для украинских точек.

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Об этом сообщили в Операторе ГТС Украины (ОГТСУ). Там отметили:

Транзитный маршрут будет действовать с июня до октября 2025 года.

Инициатива направлена на диверсификацию газовых поставок и повышение энергетической безопасности Украины.

"Доступ к дополнительным мощностям для импорта природного газа в Украину по конкурентным условиям является важным элементом безопасности газоснабжения. Обеспечение коммерческой привлекательности Трансбалканского маршрута особенно важно в контексте дефицита доступных мощностей на некоторых центральноевропейских точках соединения", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: продукт объединенной мощности для транспортировки природного газа из Греции в Украину будет предлагаться через 5 точек соединения. В частности:

Кулата/Сидирокастрон;

Негру Вода 1/Кардам;

Исакча 1/Орловка;

Каушаны;

Гребеники.

Трансбалканский коридор – магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции. Ранее использовался для поставки российского газа на Балканы. В 2019 году часть инфраструктуры Трансбалканского газопровода на территории Турции и Болгарии включена в состав газопровода Балканский поток.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год – до 30 апреля 2026 года. Таким образом, в мае, июне и т.д. частные клиенты компании будут получать газ по прежнему тарифу 7,96 грн/кубометр.

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