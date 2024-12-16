"Энергетики будут вкладываться в 30 минут": эксперт рассказал, как будут работать новые графики отключений

В Украине внедрили обновленные графики отключений электроэнергии. Теперь будут выключать только необходимую очередь, оставляя больше людей со светом. Энергетики будут вкладываться в 30 минут для выполнения графиков.

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Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире одного из телеканалов. Новый подход к отключениям электроэнергии подразумевает более точное распределение нагрузки на сети и справедливое расписание для всех регионов страны.

Почему меняется принцип отключений

Как пояснил Харченко, одной из ключевых причин изменений стала необходимость снизить количество потребителей, которые выключаются сверх нужного объема. Раньше, если потребовалось сократить потребление на 250 МВт, а очередь включала 400 МВт, то выключали всех, даже тех, кого можно было оставить со светом. Это создавало дополнительные неудобства для потребителей.

Новый подход состоит в том, чтобы разделить каждую группу на две подгруппы, что позволит выключать только необходимое количество потребителей в зависимости от реальных потребностей энергосистемы. Благодаря этому, например, дополнительные 50 или 100 тысяч человек останутся с электроэнергией.

Еще одним важным аспектом новшества является скорость реализации графиков. Харченко объяснил, что большинство отключений осуществляется вручную, и разделение на подгруппы значительно упрощает работу энергетикам. Это позволит снизить объем ручного труда и быстрее реагировать на потребности системы, вкладываясь в 30 минут.

Новые графики отключений с 16 декабря

Как сообщила компания ДТЭК, с 16 декабря вводятся обновленные графики отключений электроэнергии. Они предусматривают равные правила для всех регионов страны. Ключевые изменения:

между отключениями каждый потребитель будет иметь не менее 3,5 часов с электроэнергией;

графики разработаны с учетом критериев день/ночь и будний/исходящий, что позволит сделать отключения более предполагаемыми;

унифицированные принципы действия для всех регионов страны направлены на обеспечение справедливого подхода к каждому потребителю.

Разделение групп на подгруппы и возможность выборочных отключений позволят более эффективно балансировать нагрузку на сети. Если энергосистема выдерживает, операторы могут оставить большую часть потребителей со светом. В случае аварий или повреждений линий электропередач графики могут быть оперативно изменены для адаптации к новым условиям.

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