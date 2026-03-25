Детям будет проще стать владельцами квартир и авто: нардепы приняли закон

Депутаты Верховной Рады 25 марта проголосовали за закон, который упрощает порядок приобретения собственности несовершеннолетними. По обновленным правилам для получения ребенком в собственность недвижимости или автомобиля не нужно будет получать разрешение органа опеки и попечительства, поскольку это только улучшает его имущественное положение.

Принятый во втором чтении и в целом законопроект №12254 устанавливает, что опекуны обязаны заботиться о сохранении и использовании имущества ребенка в его интересах. Об этом сообщает вебпортал Верховной Рады Украины.

Инициатором законопроекта была группа из пяти депутатов во главе с нардепом от партии "Слуга народа" Игорем Фрисом. "За" проголосовали 285 депутатов из 324, поименный список по ссылке.

Какие изменения предусматривает закон

Этот закон позволит упростить механизм приобретения детьми права собственности. Он позволит избежать дополнительных бюрократических препятствий и затягивания момента приобретения права собственности. Кроме того, разрешение органа опеки и попечительства не требуется, если ребенок получает имущество бесплатно.

Однако разрешение будет необходимо, когда имущество несовершеннолетнего отчуждают, а именно:

недвижимое имущество;

объекты незавершенного строительства;

будущие объекты недвижимости;

другое ценное имущество;

транспортные средства.

Также закон расширяет право детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, на бесплатную юридическую помощь. Они смогут получать юридические услуги, предусмотренные частью 2 статьи 13 закона "О бесплатной юридической помощи".

Принятый закон дополняет ряд кодексов и законов, а именно:

Семейного кодекса Украины;

Гражданского кодекса Украины;

закона Украины "Об охране детства",

закона "Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки";

закона "Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей";

закона "О бесплатной юридической помощи".

Также имущество могут отдать ребенку без согласия опекуна, если один из них:

захвачен в плен или находится в заложниках;

интернирован в нейтральное государство;

пропал без вести при особых обстоятельствах;

признан безвестно отсутствующим;

проживает отдельно от ребенка в течение не менее шести месяцев;

не участвует в воспитании и содержании ребенка;

место его проживания неизвестно.

