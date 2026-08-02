Часть украинцев в августе может не платить за газ: кого освободили от одной из коммунальных платежей

В августе часть украинцев может не платить за поставку газа, если их жилье было разрушено или повреждено в результате боевых действий, произошло аварийное отключение из-за обстрелов или дом был официально отключен от газораспределительной сети. Для остальных потребителей тарифы не изменились, газ для населения стоит от 7,96 до 9,99 грн за кубометр, а плату за его распределение необходимо внести до 20 числа каждого месяца.

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Об этом пишет профильный портал "На пенсии". При этом важно понимать, что речь идет не об оплате самого природного газа, а именно об услуге его распределения. Сам тариф на газ для большинства бытовых потребителей также не изменился и продолжает действовать по фиксированным годовым планам.

Какие тарифы на доставку газа действуют в августе

В августе бытовые потребители будут оплачивать доставку газа по тем же тарифам, что и раньше. Несмотря на то, что в 2026 году Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, пересматривала тарифы для отдельных категорий небытовых потребителей, для населения они остались без изменений.

Сумма в счете зависит не от того, сколько газа человек использовал в этом месяце. Она рассчитывается на основе объема газа, потребленного за предыдущий газовый год. Полученный показатель делится на 12 месяцев, поэтому размер ежемесячного платежа остается одинаковым в течение года. Оплатить счет за распределение природного газа необходимо до 20 числа каждого месяца.

Кто может не платить за доставку газа

В то же время украинское законодательство предусматривает случаи, когда оператор газораспределительной сети не имеет права начислять плату за распределение газа. От оплаты освобождаются потребители, если:

жилье было разрушено или серьезно повреждено в результате боевых действий;

произошла аварийная ситуация из-за обстрелов или других последствий войны;

дом или квартира были механически отключены от газораспределительной сети.

В таких случаях плата за доставку газа не начисляется до момента восстановления возможности получать соответствующую услугу. Если, несмотря на наличие законных оснований, счет за распределение газа все же был выставлен, необходимо обратиться в местное подразделение оператора газораспределительной сети.

Потребителю необходимо предоставить документы, подтверждающие повреждение жилья, его разрушение или официальное отключение от сети. После проверки информации оператор должен отменить неправомерные начисления.

Как оплатить поставку газа

Для тех потребителей, которые продолжают пользоваться услугой, доступно несколько способов оплаты. Оплатить счет можно:

в личном кабинете оператора "Газмережі";

через интернет-банкинг, в частности Приват24, "Ощадбанк" и другие банковские приложения;

в отделениях "Укрпочты";

в кассах банков;

через терминалы самообслуживания.

Некоторые операторы также позволяют оплатить услугу сразу за год, предлагая за это небольшую скидку. Цена природного газа для населения в августе также остается без изменений.

В зависимости от поставщика стоимость кубометра составляет от 7,96 до 9,99 гривны. Самая низкая цена – 7,96 грн за кубометр – по-прежнему действует для клиентов "Нафтогаза", пользующихся годовым тарифным планом "Фиксированный". Он будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Кроме того, потребителям необходимо помнить о сроках передачи показаний счетчика. Их следует подавать до 5 числа каждого месяца, а оплатить потребленный газ нужно до 25 числа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы обязаны передать показания счетчиков электроэнергии за июль 2026 года в четко определенный период — с 30 июля по 3 августа 2026 года. На основе этих данных операторы системы распределения рассчитают счета за фактически потребленную электроэнергию. Если опоздать, объем потребления определят по среднесуточным показателям, из-за чего придется переплачивать или ждать перерасчета.

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