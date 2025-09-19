Часть украинцев может потерять свою субсидию в августе: как этого не допустить

Получателям субсидии нужно повторно подать заявление на ее назначение перед отопительным сезоном. Отмечается, что это касается переселенцев, арендаторов, граждан с долгами или изменениями в составе семьи, ведь автоматически выплаты продолжат только части домохозяйств.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). С 1 октября в Украине официально стартует отопительный сезон, а значит, растут и расходы граждан на оплату коммунальных услуг.

Части украинцев субсидии будут переназначены автоматически, однако есть категории получателей, которым придется повторно подать заявление на помощь от государства. Если этого не сделать вовремя, существует риск остаться без выплат в холодный период года. Подать заявку на переназначение субсидии нужно таким категориям граждан:

тем, кто обращается за субсидией впервые;

внутренне перемещенным лицам, которые арендуют жилье;

гражданам, у которых произошли изменения в составе зарегистрированных жителей, социальном статусе или доходах;

тем, кому субсидия была назначена на неотапливаемый сезон в уменьшенном размере или с отметкой "0 гривен";

арендаторам, которые хотят получать помощь на оплату коммунальных услуг;

лицам, которые зарегистрированы, но фактически не проживают в жилье, на которое оформляется субсидия.

Заявление можно подать в любое время, однако есть важный нюанс: если обратиться в течение первых двух месяцев отопительного сезона, субсидию начислят с октября. В случае подачи позже – выплаты назначат только с месяца фактического обращения. Подать заявление можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;

онлайн через портал Дія;

в ЦПАУ или через уполномоченных представителей местных советов.

Получатели субсидий обязаны сообщать Пенсионный фонд об изменениях в составе семьи или доходах в течение 30 дней. В случае наличия долгов за жилищно-коммунальные услуги или сокрытия реальных доходов помощь могут отменить. Таким образом, повторная подача заявления необходима не всем, но отдельные категории граждан должны сделать это, чтобы не остаться без государственной поддержки в осенне-зимний период.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые из украинских пенсионеров из сельских профессий имеют возможность совсем не платить за коммуналку и топливо, если их стаж и доход соответствуют требованиям. Для этого нужно подать заявление и подтверждающие документы в Пенсионный фонд или онлайн через портал Дія.

