Некоторые из пенсионеров могут не платить за коммуналку: кто именно и как
Некоторые из украинских пенсионеров из сельских профессий имеют возможность совсем не платить за коммуналку и топливо, если их стаж и доход соответствуют требованиям. Для этого нужно подать заявление и подтверждающие документы в Пенсионный фонд или онлайн через портал Дія.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Льгота распространяется на тех, кто работал в сельской местности и продолжает там проживать после выхода на пенсию, и касается как оплаты жилищно-коммунальных услуг, так и приобретения твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.
Кто может получить льготу
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев, библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.
Чтобы воспользоваться льготой, необходимо соответствовать нескольким критериям. А именно:
- иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы;
- на момент выхода на пенсию работать на должности, дающей право на льготу;
- среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев на одного человека не превышает 4 240 грн (в 2024 году).
Льгота предоставляется на 12 месяцев с месяца обращения, но не дольше конца календарного года. В то же время указанная льгота не распространяется на членов семьи пенсионера. Для оформления льготы необходимо подать заявление и подтверждающие документы. Если пенсионер уже внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготу:
- подается заявление о предоставлении льгот;
- прилагаются документы, подтверждающие проживание в сельской местности.
Если пенсионер не внесен в Реестр:
- необходимо подать заявление и справку о праве на льготу, выданную отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрацией, администрацией учреждения или сельским/поселковым советом на основании трудовой книжки.
Способы подачи документов
- лично через сервисный центр Пенсионного фонда, уполномоченных должностных лиц местных советов или центры предоставления административных услуг;
- по почте на адрес Пенсионного фонда;
- онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал Дія.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине заканчивается период передачи показаний счетчиков электроэнергии, в этом месяце он продлится до 3 сентября. Чтобы платить только за фактически потребленный ток, без лишних начислений, показания счетчиков нужно передавать вовремя и правильно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!