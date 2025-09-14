Некоторые из пенсионеров могут не платить за коммуналку: кто именно и как

Некоторые из украинских пенсионеров из сельских профессий имеют возможность совсем не платить за коммуналку и топливо, если их стаж и доход соответствуют требованиям. Для этого нужно подать заявление и подтверждающие документы в Пенсионный фонд или онлайн через портал Дія.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Льгота распространяется на тех, кто работал в сельской местности и продолжает там проживать после выхода на пенсию, и касается как оплаты жилищно-коммунальных услуг, так и приобретения твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.

Кто может получить льготу

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо соответствовать нескольким критериям. А именно:

иметь не менее трех лет соответствующего стажа работы;

на момент выхода на пенсию работать на должности, дающей право на льготу;

среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев на одного человека не превышает 4 240 грн (в 2024 году).

Льгота предоставляется на 12 месяцев с месяца обращения, но не дольше конца календарного года. В то же время указанная льгота не распространяется на членов семьи пенсионера. Для оформления льготы необходимо подать заявление и подтверждающие документы. Если пенсионер уже внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготу:

подается заявление о предоставлении льгот;

прилагаются документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Если пенсионер не внесен в Реестр:

необходимо подать заявление и справку о праве на льготу, выданную отделом образования, здравоохранения, культуры (культуры и туризма), райгосадминистрацией, администрацией учреждения или сельским/поселковым советом на основании трудовой книжки.

Способы подачи документов

лично через сервисный центр Пенсионного фонда, уполномоченных должностных лиц местных советов или центры предоставления административных услуг;

по почте на адрес Пенсионного фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или портал Дія.

