Часть пенсионеров может не платить за коммуналку: кто и на каких условиях

Украинские пенсионеры, работавшие в сельской местности в течение своей трудовой жизни, могут воспользоваться 100%-ной скидкой на оплату услуг ЖКХ. Кроме того, они также могут воспользоваться скидкой при покупке твердого и жидкого топлива, а также сжиженного газа.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). "Эта инициатива направлена на облегчение жизни пенсионеров, продолжающих жить в сельской местности после завершения своей трудовой карьеры", – говорится в сообщении.

Категории пенсионеров, которым предоставляются льготы

Решение о предоставлении льгот направлено на улучшение качества жизни и поддержку тех, кто отдавал свой труд на благо сельских общин. По новым правилам, льготы доступны пенсионерам, работавшим в следующих профессиях:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры и образования

Условия и процедура получения льготы

Для того чтобы получить льготы, пенсионер должен иметь не менее трех лет стажа работы по соответствующей профессии и работать на должностях, дающих право на льготу. При этом среднемесячный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека не должен превышать 4 240 гривен. Подать заявление и необходимые документы в фонд можно одним из способов:

лично – через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтой – в адрес органа фонда;

онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал Действие.

Дальнейшая реализация этих льгот будет важным шагом на пути социальной справедливости и обеспечения достойной жизни для всех граждан.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинских пенсионеров риск потерять свою пенсию, если не будут своевременно сообщать Пенсионному фонду Украины (ПФУ) об изменениях, касающихся документации и места жительства лица.

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