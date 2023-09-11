Будут ли отключения электроэнергии в Украине: как долго и когда может не быть света

Отключения электроэнергии в лучшем сценарии они возможны в период пиковых нагрузок и не для всех. В Украине по данным Министерства энергетики восстановили около 70% поврежденных ТЭС и ТЭЦ, подготовка к зиме будет продолжаться до октября и еще есть время увеличить процент.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. И хоть ситуация действительно сложная, энергетики не берутся точно прогнозировать, какими будут отключения и будут ли они вообще.

"Подготовка к зиме еще продолжается, до ноября у нас еще есть время, чтобы подготовиться, в том числе для прохождения сложных сценариев, которые могут быть обусловлены обстрелами российских войск", – заявил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во время стрима Business Breakfast.

По его словам, Украина войдет в отопительный сезон примерно с теми же мощностями, что и в прошлом году. Однако вопрос состоит не только в том, хватит ли генерации, но и в возможностях распределять электроэнергию. И здесь все зависит от того насколько успешно РФ будет атаковать энергетическую инфраструктуру Украины зимой.

Однако, с учетом отсутствия в системе электроэнергии от Запорожской АЭС, вполне возможно, что и дефицит будет значительным. "Размер дефицита, как мне лично представляется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не потянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – пояснил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Импортная электроэнергия для Украины обходится дорого и тариф такой цены не покрывает. Поэтому часть дефицита могут компенсировать импортом, остальное – отключениями. "Украина будет потреблять больше, и может возникнуть значительно больший дефицит, который не получится покрыть импортом. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями", – объяснил ранее СМИ исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Есть и более пессимистичный сценарий – если РФ продолжит разрушать энергетическую инфраструктуру, это может привести к возникновению новых проблем. Запас прочности при этом недостаточен для того, чтобы быстро ликвидировать последствия всех атак. Подготовка к отопительному сезону происходит не только с помощью энергетиков, но и военных. Чем лучше ПВО, тем больше шансов, что атаки удастся отразить.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минэнерго объяснило подорожание электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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