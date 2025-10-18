Беженку заставили заплатить за отопление квартиры в Украине 40 тыс. грн: она в ней давно не живет

Ахтырский горрайонный суд Сумской области обязал украинку, которая с началом полномасштабной войны выехала за границу, заплатить за отопление более 40 тыс. грн. Отапливалась квартира, в которой женщина не проживала.

Об этом говорится в материалах дела №583/3392/25. Речь идет о квартире площадью 63,9 кв.м. "БрокЭнергия" отапливала дом, в котором находилась квартира ответчицы. При этом только с января 2024 года до июня 2025 года возникла задолженность в сумме 40 669 грн.

"Ответчица обратилась в ООО "БрокЭнергия" с этим заявлением о реструктуризации задолженности в сумме 30 тыс. грн на 36 месяцев, сообщила, что задолженность возникла в связи с выездом за границу. Другие владельцы квартиры находятся за границей", – говорится в материалах дела.

С января 2024 года до июня 2025 года ответчица не в полном размере платила начисленные услуги по поставке тепловой энергии и плату за абонентское обслуживание, сумма задолженности за этот период составляет 17 490 грн.

Суд удовлетворил иск. "Взыскать в пользу ООО "БрокЭнергия" задолженность за потребленную тепловую энергию в сумме 40669,61 грн, которая состоит из: задолженности за потребленную тепловую энергию по договору реструктуризации №1АБ-Р24 от 11 января 2024 года в сумме 23178,62 грн; задолженности за потребленную тепловую энергию", – говорится в материалах дела.

Отметим, украинцы должны платить за централизованное отопление (если не установлен квартирный счетчик) и содержание многоквартирного дома даже в случае, если они не живут в квартире. Также будет начисляться и абонплата на газ. При этом такие начисления почти невозможно отменить через суд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год количество долгов за коммуналку выросло на 13% и превысило 788 тысяч случаев. Чаще всего украинцы задолжали за тепло и воду, а больше всего должников проживает на Днепропетровщине, Харьковщине и Донетчине.

