Точечное отключение света в Украине: где нет электроэнергии

В ряде населенных пунктов Полтавской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Причина – неблагоприятные погодные условия: сильный ветер со снегом. Из-за этого без энергоснабжения временно оказались 1 505 бытовых и 155 юридических абонентов.

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Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Полтавской ОВА Владимир Когут. Он отметил, что аварийные отключения произошли в 12 населенных пунктах:

Миргородской;

Лохвицкой общин.

При этом Когут подчеркнул: работы по восстановлению энергоснабжения уже ведутся. Соответственно, подачу света украинцам надеются возобновить в ближайшем будущем.

"Аварийное отключение электроэнергии произошло из-за снега и ветра в 12 населенных пунктах Миргородской и Лохвицкой общин. Без света осталось 1 505 бытовых и 155 юридических абонентов. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным "Полтаваоблэнерго", почасовое отключение света в области 11 апреля не планируется. Тем не менее, жителей региона призывают экономно использовать ресурс – в частности, с 17:00 до 21:00 не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

"Уважаемые потребители! 11 апреля 2025 в Полтавской области график почасового отключения электроэнергии не прогнозируется", – сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Вернут ли отключения света из-за заморозков

В свою очередь, в "Укрэнерго" ранее сзаверили: накрывшие Украину заморозки не приведут к применению графиков отключения света. При этом там признают: снижение температуры воздуха обусловило рост количества потребителей, включающих электрические устройства обогрева. А потому ресурс нужно использовать экономно.

"Никаких мер ограничения пока не применяется. Впрочем, реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть, поскольку ремонтные работы на энергетических объектах после российских атак продолжаются. В то же время из-за похолодания на всей территории Украины потребление электроэнергии существенно возросло", – объяснили энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с марта 2024-го по март 2025-го – тарифы выросли в целом на 20,2%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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