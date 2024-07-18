Чтобы выиграть войну на истощение, Украина должна добиться ужесточения санкций против России, – Забловский

Финансовое состояние России ухудшается очень медленно, а это свидетельствует о том, что санкции работают не слишком хорошо. Поэтому Украине следует вести работу по усилению санкций на всех уровнях и занимать в этих вопросах проактивную позицию.

Видео дня

Такое убеждение выразил руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский.

"Работа в санкционной плоскости должна продолжаться, и Украина должна занимать более продуктивную позицию со своими европейскими партнерами и Соединенными Штатами по внедрению новых пакетов санкций и расширению существующих. Потому что мы видим, что постоянно находятся лазейки и враг пытается обходить эти санкции. Экономически враг пока не ощущает весь масштаб запретов, которые должны быть введены", – подчеркнул Забловский.

Он отметил, что возможности для расширения санкций огромны, лучшее свидетельство тому – предложения по усилению запретов, принятых в ПАСЕ по российской металлургии.

"Украина должна быть лидером. И не ждать, пока страны-партнеры предложат санкции, а постоянно на дипломатическом уровне акцентировать внимание на них и проактивно предлагать и искать варианты запретов. Сейчас идет война на истощение. Именно поэтому мы должны максимально минимизировать и уничтожать имеющиеся у врага экономические ресурсы", – резюмировал Забловский.

Напомним, ПАСЕ призвала ЕС ужесточить санкции против металлургии РФ, ведь несмотря на все запреты, она продолжает зарабатывать миллиарды на войну. Путем лжи и шантажа Кремлю удалось продлить квоты на российские слябы еще на четыре года, хотя они должны были завершиться в сентябре 2024 года. Это позволит РФ импортировать в ЕС продукции более чем на 8 миллиардов евро.