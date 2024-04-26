В Украине появится новый вид аренды: как квартиры хотят сделать доступными для всех

В Украине презентовали законопроект "Об основных принципах жилищной политики", регулирующий предоставление "доступного жилья". Документ вводит новый вид аренды – социальной. Сейчас такая аренда не распространена, однако она могла бы решить проблему жилья как минимум для внутренних переселенцев. А в идеале – для всех, кто не может позволить себе аренду по рыночным ценам.

О том, что предусматривает новый законопроект и поможет ли он решить проблему с жильем, читайте в материале OBOZ.UA.

Как будет работать доступная аренда

В Польше, Венгрии, Германии и любой стране ЕС для малоимущих предлагают аренду социального жилья. В Финляндии половина всего жилья, которое сдается в аренду, – социальное. В Дании – 20%. В Украине же этот показатель в разы меньше – всего 1,5%. Обычно это квартиры в отдаленных районах, в старых домах.

Без жилья в результате полномасштабной войны осталось около 2 млн украинцев, говорится в оценках правительства. Социальная аренда подразумевает возможность жить в квартирах, принадлежащих местным громадам, платя небольшую аренду плату. Согласно опыту ЕС, стоимость социальной аренды может быть до 10 раз меньше рыночной стоимости аренды.

В первую очередь социальная аренда должна помочь вынужденным переселенцам, а таких в Украине – 5 млн человек. Большинство из них не может позволить себе аренду недвижимости. Более того, часто аренда недоступна и для тех, кто не покидал свой город. Согласно расчетам международного сервиса Numbeo, в среднем в Украине стоимость аренды квартиры в отдаленном от центра районе составляет 9 тыс. грн. В то же время средняя зарплата после уплаты налогов, по данным этого же сервиса, составляет 15,2 тыс. грн. То есть стоимость аренды составляет около 69% средней зарплаты. А вот в Германии при средней зарплате 119 тыс. грн (в эквиваленте) средняя стоимость аренды – 29,6 тыс. грн. То есть менее 25% средней зарплаты.

Работающий немец со средней зарплатой имеет возможность арендовать квартиру в Германии и иметь достаточно средств, чтобы удовлетворить свои потребности. У украинца в Украине такой возможности, к сожалению, нет. Напрямую социальная аренда эту проблему не решит. Однако во многих тыловых городах спрос на аренду бюджетного жилья создают в первую очередь переселенцы. Это 5 млн человек, переехавших из своих городов и кардинально изменивших рынок аренды. Если переселенцам предоставят возможность пользоваться социальной арендой, это снизит спрос на аренду обычных квартир и может привести к стабилизации цен там, где из-за переселенцев они значительно выросли.

К примеру, во Львове за время полномасштабной войны стоимость аренды взлетела на 60%, в среднем до 16 тыс. грн за однокомнатную квартиру. Именно во Львове и планируют построить один из первых новых многоквартирных социальных домов. Еврокомиссия выделила 19,5 млн евро на строительство 8 многоквартирных домов. Здесь сможет жить около 700 переселенцев.

В Украине в частной собственности находится 98% жилой недвижимости. Поэтому у городов нет достаточного количества недвижимости, чтобы предложить социальную аренду тем, кто не может позволить себе платить по рыночным ценам. Вместе с тем рынок аренды практически полностью находится в тени, его невозможно регулировать. Если в западных странах государство может побуждать сдавать в аренду жилье малоимущим, предлагая налоговые льготы, компенсации из бюджета и т. п., в Украине налоги с доходов от аренды большинство не платит, а сам факт заработка скрывает.

Надо значительно увеличить количество квартир, которые находятся в собственности местных громад. До полномасштабной войны ежегодно строилось более 100 тыс. новых квартир. Для того чтобы компенсировать потери жилья для 2 млн украинцев, темпы строительства нужно увеличить в разы.

Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, разрабатывающая законопроект, считает, что для строительства социального жилья можно использовать арестованные активы РФ. "Сейчас мы находимся на этапе активных переговоров по этому поводу", – отметила она. Кроме того, все средства, которые будут платить переселенцам за социальную аренду, будут поступать на специальный счет. Его будут использовать только для строительства нового жилья.

Законопроектов будет недостаточно. Нужны деньги

В Украине уже принимали законопроекты о доступном жилье. К примеру, в 2013-м такой документ презентовал на тот момент вице-премьер Геннадий Зубко. Прошло больше 10 лет, а жилье для украинцев более доступным не стало. В новом документе предусмотрены некоторые льготы для тех, кто будет строить социальные квартиры. Например, местные власти будут выделять землю бесплатно или на льготных условиях.

Также законопроект предусматривает возможность аренды с последующим правом выкупа. Еще до полномасштабной войны в очереди на получение жилья находились десятки тысяч человек. После войны обеспечить квартирами нужно будет и участников боевых действий, имеющих право льготное на жилье. Например, участники боевых действий с ранением, контузией или увечьем, полученным на военной службе, должны обеспечиваться жильем в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет.

Всего западными странами арестованы активы РФ на общую сумму в 300 млрд евро. В США рассматривается вариант увеличения размера помощи Украине на размер арестованных российских активов. Теоретически этого было бы достаточно, чтобы решить проблему жилья в Украине. Однако после войны страна столкнется еще с целым рядом проблем: российские оккупационные войска уничтожают инфраструктуру, объекты энергетики, школы и больницы. К сожалению, только арестованных активов не хватит для компенсации всех потерь.

Чтобы масштабы социальной аренды действительно могли бы компенсировать потребности хотя бы переселенцев, на это придется потратить миллиарды долларов. Хорошая новость: теоретически найти эти средства вполне возможно. Сотни компаний и десятки стран уже объявили о намерениях помочь профинансировать восстановление Украины.