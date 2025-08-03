Что связывает "слугу народа" Копытина с киргизской многодетной учительницей из села: как элитных "бомжей" используют в схемах

Нардеп из "Слуги народа" Игорь Копытин был владельцем двух компаний: "Ротор Украина" и "Автомодерн". Обе оформлены сейчас на иностранцев: "Ротор Украина" – на жительницу Кыргызстана Алимкан Аширалиеву, а "Автомодерн" – на гражданина Казахстана Каната Уразбекова.

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Канат и Алимкан, судя по реестру юрлиц, должны бы быть миллионерами. Женщине принадлежит около 50 украинских компаний, а мужчине – 35. Но на самом деле указанные иностранцы – подставные лица. Их используют для того, чтобы избавиться от проблемных компаний. В своих странах они живут свою скромную жизнь, тогда как в Украине на них оформляют ряд проблемных предприятий.

О том, что связывает Копытина с киргизской учительницей и на кого оформляют "токсичные" фирмы, читайте в материале OBOZ.UA.

Учительница, которая потеряла паспорт

Алимкан Аширалиева, учительница из Кыргызстана, недавно стала героиней местных СМИ. Многодетная женщина работает учительницей в селе Биринчи-Май. Несколько месяцев назад "Суспільне" написало о том, что 5 февраля 2025 года Аширалиева стала владелицей общества "Медиа Строй", которое до октября 2022 года принадлежало бывшему нардепу Вадиму Рабиновичу. Сам Рабинович еще до начала полномасштабного вторжения РФ выехал в Израиль.

Эта новость дошла до Кыргызстана, поэтому женщине пришлось опровергать информацию. Вроде бы она потеряла паспорт. OBOZ.UA удалось выяснить, что скромная учительница из Кыргызстана связана не только с Рабиновичем. Она также стала (как сама утверждает – фиктивной) владелицей компании "слуги народа" Игоря Копытина. Речь идет об ООО "Ротор Украина".

Мы обратились к Копытину с просьбой сообщить, знаком ли он с Алимкан, на которую оформили его бывшую компанию. Однако на момент публикации статьи ответ мы не получили.

Это в Кыргызстане Аширалиева – сельская учительница. В Украине она элитный "бомж", на которого зарегистрировали десятки фирм. На ее имя оформили около 50 компаний, которые фигурируют в десятках уголовных производств. Через эти компании отмывали сотни миллионов гривен.

Мы изучили материалы расследований правоохранителей в отношении компаний, которые переоформили на Алимкан. Их масштабы поражают. Вот всего несколько примеров. ООО "Интерлайф Медиа Реозот" до мая прошлого года принадлежало жителю Киева Сергею Горлову. Сейчас компанией официально владеет Алимкан Аширалиева. ООО фигурирует в материалах дела о присвоении, растрате чужого имущества (производство №72023000400000011). Речь идет о завладении имуществом "Оператора газотранспортной системы". В материалах говорится о возможном ущербе в 117,5 млн грн.

Пока дело находится в судах, "Интерлайф Медиа Реозот" – в процессе ликвидации. Притом новая владелица, Алимкан Аширалиева, несет юридическую ответственность за действия компании. К Горлову претензий у правоохранителей нет.

В сентябре прошлого года Алимкан также стала владелицей ООО "Даймонд Клин Сервис". Эта компания фигурирует в уголовном производстве №12023100120000131 (присвоение, растрата имущества). В материалах дела описаны схемы уклонения от уплаты налогов. Компании, среди которых есть и фирма Алимкан, закупали, по версии СБУ, у фиктивных предприятий бытовую химию, "предоставляли услуги уборки" (за два года аж на 160 млн грн).

И это всего лишь несколько из десятков примеров. Каждый из них мы подробно изучим и напишем о клиентах "элитных бомжей" в следующих публикациях.

Копытин и "Ротор Украина"

Игорь Копытин ранее владел компанией ООО "Ротор Украина". Длительный период этой компанией владели жители Николаева. В 2023-м "Ротор Украина" засветилась в уголовном деле.

В производстве 12022000000001276 говорится о возможном сотрудничестве с предприятиями Российской Федерации в сфере авиации, которые, в свою очередь, курируются минобороны РФ. В материале упоминаются должностные лица "Авиакомпании Константа" киевлянина Ромаша Милешко. Сотрудников этой компании оформили в компанию FZC (которую возглавляет украинец). Среди этих сотрудников – бывший член правления "Авиакомпании Константа", который также занимал должность заместителя генерального директора по международным отношениям ООО "Ротор Украина".

На каком этапе находится расследование дела, неизвестно. Но теперь за компанию несет ответственность ее владелица – киргизская учительница, которая потеряла паспорт и даже не подозревает, как используют ее имя.

Копытин возглавляет подкомитет Верховной Рады по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации. Несколько месяцев назад в СМИ появилось расследование о том, что Копытин якобы лоббирует интересы авиабизнесмена Романа Милешко. Именно его компании выполняют государственные заказы для ремонта авиации. Тогда как сам Милешко, как пишут расследователи, через собственные компании арендует и покупает суда у налогоплательщиков РФ.

"Компании, связанные с Милешко, как обнаружили журналисты, арендуют и покупают авиатехнику у фирм, связанных с гражданами РФ, которые продолжают платить налоги в российский бюджет. Речь идет о компаниях AMIS (FZE) и LINKER (FZE), зарегистрированных в ОАЭ, но фактически контролируемых семьей Пальчиков, которые имеют российское гражданство и бизнес", – отмечают расследователи.

По их информации, LINKER (FZE) с 2021 года находится под санкциями США согласно с указом президента Джо Байдена №14024 об угрозах нацбезопасности, связанных с деятельностью России. Милешко, называя Expedition Aviation FZC своей компанией, в 2024 году приобрел вертолет Ми-17 именно у AMIS. Эта техника уже в статусе арендованной – компанией "НЗ Оперейшнс", которая принадлежит бизнесмену.

Кроме того, АН-74Т арендует компания "Константа", которая также связана с Милешко. И снова в AMIS. "Отдельное звено в этой цепи – компания AVIASERVICE LLC, зарегистрированная в 2023 году как владелец одного из вертолетов "НЗ Оперейшнс". Его директор – Алеко Ткемадзе, которого грузинские СМИ называют доверенным лицом олигарха Бидзины Иванишвили, основателя пророссийской партии "Грузинская мечта", – отмечает издание "СтопКор". Расследователи выяснили, что все эти компании, в частности AERO EXPEDITION, объединяет еще один факт: ранее Ткемадзе и Милешко были указаны среди их основателей.

Издание УНН утверждает, что Роман Милешко и родной брат Игоря Копытина – Владимир Копытин – одновременно учились в Харьковском институте летчиков ВВС Украины. Кроме того, Роман Милешко работал и получал доходы на предприятии, принадлежащем Игорю Копытину и членам его семьи, – ООО "РОТОР УКРАИНА". Помощник Игоря Копытина В. В. Хилькевич работал руководителем на предприятии Романа Милешко – в ЧАО "Авиакомпания Константа".

В следующих публикациях OBOZ.UA подробно напишет о перечне самых известных клиентов "элитных бомжей". А также раскроет схемы, которые пытаются скрыть через такую схему.