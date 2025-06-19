Четвертый месяц без маркетинга: произошло ли обещанное удешевление лекарств

Четвертый месяц в Украине действует запрет на заключение маркетинговых договоров между аптечными сетями и производителями лекарственных средств. Эта норма была ключевой частью нового регулирования фармацевтического рынка, которое подавалось обществу как решительный шаг к снижению цен на лекарства.

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Однако реальные результаты демонстрируют совсем другую картину: большинство препаратов не подешевели, а отдельные - даже выросли в цене, пишет издание "Телегаф".

Журналисты провели сравнение розничных цен на популярные препараты в феврале 2025 года (до запрета маркетинга) и по состоянию на сейчас - июнь 2025 года. Под мониторинг попали препараты, которые не были включены в специальные списки Минздрава на удешевление. По нашим наблюдениям, лекарства, которые попали в мониторинг, подорожали от 10 до 60 гривен за упаковку. Больше всего подорожали препараты иностранного производства.

Например:

Вальсакор Н (таблетки 160 мг, 84 шт., Словения) подорожал примерно на 60 гривен .

(таблетки 160 мг, 84 шт., Словения) подорожал примерно на . Ко-Пренеса (4 мг, 90 шт., Словения) - также прибавил в цене около 60 гривен.

Детралекс (1000 мг, 30 шт., Франция) - вырос в цене на 30 гривен .

(1000 мг, 30 шт., Франция) - вырос в цене на . Золофт (50 мг, 28 шт., Италия) - подорожал на 60 гривен.

Такие изменения цен трудно объяснить сезонными колебаниями или колебанием курса. Все эти препараты для длительного употребления, которые покупаются пациентами регулярно. Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, варикозом или депрессией даже незначительное подорожание может привести к отказу от лечения или перерывов в приеме лекарств, - пишет издание.

Как отмечают журналисты, идея запрета маркетинговых договоров была простой: убрать маркетинговые платежи из стоимости препарата равно снизить цену для пациента. По крайней мере, так объясняли в Минздраве и те, кто активно лоббировали запрет маркетинга. Одной из публичных "адвокаток" этого подхода была Екатерина Загорий - представительница фармкомпании "Дарница".

На практике же оказалось иначе. После того как производители прекратили выплачивать маркетинговые платежи аптекам, они не снизили стоимость поставки со склада. Разница, которую раньше перераспределяли в виде скидок, осталась в цепи... но в другом месте - в "кармане" производителей. То есть экономический эффект от реформы не трансформировался в пользу для пациента, а стал дополнительной прибылью для заводов, - пишет "Телеграф"

Автор отмечает, что речь идет не о нескольких гривнах разницы на упаковке одного препарата, а для пациентов, которые постоянно принимают лекарства - десятки или сотни гривен ежемесячно. Особенно уязвимыми к таким изменениям являются пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, которые не могут отказаться от приема лекарств.

"Так, ожидаемое снижение цен так и не произошло, а в отдельных случаях препараты подорожали существенно. И пока Минздрав готовит новую редакцию постановления, которое якобы должно вернуть маркетинговые инструменты в "отрегулированном" формате, пациенты вынуждены платить больше за те же лекарства",- заключают журналисты.