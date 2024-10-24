Выполнение меморандума о достройке объектов обанкротившегося банка 'Аркада' оказалось под угрозой

Через три года после подписания Меморандума о достройке и передаче инвесторам объектов обанкротившегося банка "Аркада" городские власти Киева ставят под угрозу его выполнение.

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Об этом в интервью изданию "Апостроф" рассказал Виталий Щербаков, инвестор и глава созданного во исполнение Меморандума коллегиального органа — Дирекции по достройке.

По словам Щербакова, Меморандумом определен источник финансирования дефицита на строительство объектов "Аркады". Это 10% от площадей, сгенерированных от строительства и продаж квартир в новом ЖК "H2O" на массиве "Осокорки центральные". Старт продаж в этом ЖК запланирован до конца года, что должно ускорить процесс, ведь пока работы по достройке объектов ведутся исключительно за счет кооперативов, организованных самими инвесторами, а также компании Stolitsa Group, которая добровольно авансирует на это собственные средства.

В то же время глава Дирекции по достройке утверждает, что на сегодняшний день большинство подписантов Меморандума перестали выполнять свои обязательства, а отдельные действия городских властей вообще ставят под угрозу его выполнение.

В качестве примера он привел судебные процессы между Киевским городским советом и застройщиком ЖК "Патриотика" ООО "Будеволюция".

"В 2017 году компания-застройщик ЖК "Патриотика" за 365 миллионов гривен построила большой блок теплоподстанции и тепломагистраль в Дарницком районе Киева. Работы осуществлялись за счет фонда финансирования строительства "Патриотика", то есть на средства инвесторов. Фактически за деньги инвесторов построили не квартиры, а объект инфраструктуры для города. Застройщик выполнил эти технические условия и рассчитывал, что город вернет эти деньги в фонд финансирования строительства. В планах Дирекции по достройке было направить эти средства, пусть несколько обесцененные инфляцией за эти годы, на достройку 28-го дома "Патриотики". Но юристы Киевского городского совета в суде заняли принципиальную позицию: городские власти не имеют желания и не считают уместным возвращать деньги инвесторов "Аркады" для достройки их домов. Верховный Суд в итоге принял сторону Киевского городского совета и отказал в удовлетворении этого иска," — рассказал Щербаков.

Другой пример – судебные процессы по земельным участкам на "Осокорках Центральных".

"Фактически, основа Меморандума — пять земельных участков общей площадью 176 гектаров, на которых должно быть построено ЖК "H2O" и 10% прибыли от которого будет направлено на достройку "Эврики", "Патриотики" и "Патриотики на озерах". В 2020 году истек срок аренды этих участков, начались судебные процессы по их продлению. По трем договорам положительные для инвесторов решения Верховного Суда – они пролонгированы до 2035 года, на первом участке при этом во исполнение Меморандума компанией Stolitsa Group сейчас активно ведется строительство того же нового ЖК "Н2О". Но в конце августа Верховный Суд отказал застройщику ООО "Контактстройсервис" в продлении договора аренды четвертого участка. Это фактически поставило под вопрос выполнение Меморандума и получение средств для достройки. Этому опять же предшествовала принципиальная позиция Киевсовета в суде. При этом судьба еще одного участка, пятого, до сих пор рассматривается судом", — утверждает Щербаков.

"Город подписал Меморандум и гарантировал помощь в достройке объектов "Аркады". Зато сейчас мы сталкиваемся с проблемами финансового содействия (хотя такие обязательства у него по Меморандуму есть), а также содействия административного и организационного — вышеописанная позиция юристов Киевсовета в суде лишнее тому подтверждение", — добавил он.

Напомним, в результате банкротства банка "Аркада" более 10 тысяч киевских семей оказались без обещанного застройщиком жилья.