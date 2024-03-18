Через неделю ДТЭК вернули свет для 40 тыс. семей, оставшихся без электричества из-за боевых действий

С 11 по 17 марта энергетики вернули свет 40 тыс. семей в 40 населенных пунктах Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей, обесточенных из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщают в ДТЭК.

Наиболее ожесточенной остается ситуация в Донецкой области, где из-за активных боевых действий ежедневно повреждаются энергообъекты, а местные жители остаются без света. За неделю энергетикам удалось восстановить свет для 36,6 тысяч семей, дома которых были без электроэнергии из-за вражеских атак.

Под обстрелами находится и юг Днепропетровска, где постоянно страдают семьи и энергоинфраструктура. Через неделю здесь удалось восстановить энергообеспечение для 2,1 тыс. семей.

Снова подверглась обстрелам Одесщина. В результате атак были повреждены объекты электросетей. Однако ремонтные бригады каждый раз оперативно приступали к аварийно-восстанавливаемым работам и через неделю вернули свет для 1,3 тыс. семей.

Энергетики продолжают поддерживать энергосистему и украинцев в условиях полномасштабной войны. За более чем два года мы вернули свет уже 11,3 млн семей Киевщины, Днепропетровщины, Одесщины, Донетчины и столицы. Непрерывно работаем для того, чтобы в каждом доме был свет", – отметил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Напомним, за два месяца 2024 года энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет более 1,1 млн семей, которые были без электроэнергии из-за вражеских обстрелов.